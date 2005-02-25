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۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۹:۱۴

استقلال - پرسپوليس در ديدار پنجاه و هشتم ؛

پژمان جمشيدي : به اشتباهات سوبل باختيم

هافبك تيم فوتبال پرسپوليس دليل شكست تيمش مقابل استقلال را اشتباهات سرمربي اين تيم دانست و اظهار داشت كه او بايد پاسخگوي اين شكست باشد.

پژمان جمشيدي هافبك تيم فوتبال پرسپوليس تهران در گفت و گو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود : ما تا دقيقه 84 با حساب دو بر يك از استقلال پيش بوديم و بايد ديد چه اتفاقاتي افتاد كه در عرض شش دقيقه بازي را واگذار كرديم.
وي گفت : بيرون آوردن رضا جباري ميانه ميدان ما را خالي كرد و استقلالي ها از همين ناحيه به ما ضربه زدند.
جمشيدي در ارتباط با رقابتي كه بين او و گيلائوري هافبك استقلال در جناح راست پرسپوليس وجود داشت خاطرنشان كرد : گيلائوري دو يا سه بار بيشتر نتوانست از اين منطقه عبور كند و اگر آقاي سوبل مدعي است كه گيلائوري چندين بار از اين منطقه نفوذ كرده بيانگر عدم شناخت او از بازي است.
وي ادامه داد : از ابتدا هم سوبل مناسب تيمي چون پرسپوليس نبود و اگر علي پروين تيم را در ميانه هاي راه جمع و جور نمي كرد اوضاع بسيار بدتر از اين مي شد.
جمشيدي در پايان گفت : با نگاهي به تعويض هاي قلعه نويي و سوبل بيشتر به تفاوت هاي بين دو مربي پي خواهيد برد.

کد مطلب 160554

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