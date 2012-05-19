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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۰۱

هفته شانزدهم کورس بهاره اسبدوانی گنبدکاووس برگزار شد

هفته شانزدهم کورس بهاره اسبدوانی گنبدکاووس برگزار شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: هفته شانزدهم کورس بهاره اسبدوانی گنبدکاووس عصر جمعه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها 62 راس اسب ورزشی در هفت دور به مسافت هزار و 550 و هزار متر طول به رقابت پرداختند.

همچنین در این رقابتها 263 میلیون و 600 هزار ریال به عنوان جایزه بین سوارکاران و مالکان اسبهای برتر توزیع شد.

در کورس اول، اسبهای جهان مارال با چابکسواری احمد پقه، آهو خانم  با یاسر جرجانی و آهورا با فرهاد علایی قجق، در کورس دوم ژیبانا با عبدالجبار مختوم نژاد، دریا با امین محمدی و گل مینا با قربان محمد اودک و در کورس سوم، ماه نظر با عبدالرحیم آرمیده، عقاب کیا با پیمان قللر عطاء و جنبی ترژر با ابوطالب چاری زاده اول تا سوم شدند.

همچنین در کورس چهارم، اسبهای ورزشی ریوشاپ با چابکسواری کمال دالیجه عطاء، استاتیک با نورمحمدبهادر و ملان با ابوطالب چاری زاده، در کورس پنجم اسبهای برادوی با کمال دالیجه عطاء، چیتاچیف با نورمحمد بهادر و تیارا با محمد خجملی و در کورس ششم، لردناز با کمال دالیجه عطاء، کاریماما با محمدخجملی و سیلواگلد با صالح وردی همایونی برتر شدند.

در کورس هفتم نیز اسبهای اندی ماری با نادر صالح پور، لاکی نایف با امین محمدی و شهلا با عبدالرحیم آرمیده اول تا سوم شدند.

کورس اول این رقابتها ویژه اسبهای دوخون، کورسهای دوم، سوم و ششم ویژه اسبهای دوخون و سایر کورسها ویژه اسبهای تروبرد بوده است.

چهار دور اول این رقابتها هزار متر و بقیه کورسها به مسافت هزار و 550 متر طول بوده اند.

کد مطلب 1605558

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