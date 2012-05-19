هفته شانزدهم کورس بهاره اسبدوانی گنبدکاووس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها 62 راس اسب ورزشی در هفت دور به مسافت هزار و 550 و هزار متر طول به رقابت پرداختند.

همچنین در این رقابتها 263 میلیون و 600 هزار ریال به عنوان جایزه بین سوارکاران و مالکان اسبهای برتر توزیع شد.

در کورس اول، اسبهای جهان مارال با چابکسواری احمد پقه، آهو خانم با یاسر جرجانی و آهورا با فرهاد علایی قجق، در کورس دوم ژیبانا با عبدالجبار مختوم نژاد، دریا با امین محمدی و گل مینا با قربان محمد اودک و در کورس سوم، ماه نظر با عبدالرحیم آرمیده، عقاب کیا با پیمان قللر عطاء و جنبی ترژر با ابوطالب چاری زاده اول تا سوم شدند.

همچنین در کورس چهارم، اسبهای ورزشی ریوشاپ با چابکسواری کمال دالیجه عطاء، استاتیک با نورمحمدبهادر و ملان با ابوطالب چاری زاده، در کورس پنجم اسبهای برادوی با کمال دالیجه عطاء، چیتاچیف با نورمحمد بهادر و تیارا با محمد خجملی و در کورس ششم، لردناز با کمال دالیجه عطاء، کاریماما با محمدخجملی و سیلواگلد با صالح وردی همایونی برتر شدند.

در کورس هفتم نیز اسبهای اندی ماری با نادر صالح پور، لاکی نایف با امین محمدی و شهلا با عبدالرحیم آرمیده اول تا سوم شدند.

کورس اول این رقابتها ویژه اسبهای دوخون، کورسهای دوم، سوم و ششم ویژه اسبهای دوخون و سایر کورسها ویژه اسبهای تروبرد بوده است.

چهار دور اول این رقابتها هزار متر و بقیه کورسها به مسافت هزار و 550 متر طول بوده اند.