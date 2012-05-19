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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۰۲

مدرسه شبانه روزی بوئین زهرا افتتاح شد

مدرسه شبانه روزی بوئین زهرا افتتاح شد

بوئین زهرا- خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور استاندار قزوین مدرسه شبانه روزی بهار آزادی شهرستان بوئین زهرا افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه در مراسمی با حضور احمد عجم استاندار قزوین، محمد جواد حیدری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین، ابوالفضل طاهرخانی فرماندار بوئین زهرا و مسئولان محلی مدرسه شبانه روزی بهارآزادی این شهرستان افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

برای احداث این مدرسه دو میلیارد تومان از محل اعتبارات دور اول سفر رئیس جمهور به استان قزوین هزینه شده است.

این مدرسه شبانه روزی سه هزار و 200 مترمربع زیربنا و سه زهار متر محوطه سازی دارد و دارای 12 کلاس درس، خوابگاه، سلف سرویس، آشپزخانه، سالن ورزشی سرپوشیده و سرویس بهداشتی است.

مدرسه شبانه روزی بهار آزادی بوئین زهرا ظرفیت تحصیل 700 دانش آموز را دارد.
 

کد مطلب 1605560

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