مدرسه شبانه روزی بوئین زهرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه در مراسمی با حضور احمد عجم استاندار قزوین، محمد جواد حیدری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین، ابوالفضل طاهرخانی فرماندار بوئین زهرا و مسئولان محلی مدرسه شبانه روزی بهارآزادی این شهرستان افتتاح شد و به بهره برداری رسید.



برای احداث این مدرسه دو میلیارد تومان از محل اعتبارات دور اول سفر رئیس جمهور به استان قزوین هزینه شده است.



این مدرسه شبانه روزی سه هزار و 200 مترمربع زیربنا و سه زهار متر محوطه سازی دارد و دارای 12 کلاس درس، خوابگاه، سلف سرویس، آشپزخانه، سالن ورزشی سرپوشیده و سرویس بهداشتی است.



مدرسه شبانه روزی بهار آزادی بوئین زهرا ظرفیت تحصیل 700 دانش آموز را دارد.

