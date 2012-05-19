توسعه کشور با بیانیه محقق نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جورابلو شامگاه جمعه در همایش راهبردی سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در هتل نوید ساری افزود: یگانه راه عقلانی در مسیر توسعه استان و کشور این است که تقویت تشکیلات در سیستم مدیریت کشور داشته باشیم.

وی اظهار داشت: ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، آغازگر توسعه اقتصادی در کشور است.

این تحلیل گر مسائل سیاسی و اجتماعی با اشاره به اینکه شعار امسال رهبری باید به صورت فعالیتی راهبردی قرار گیرد، تصریح کرد: برای رشد اقتصادی کشور باید همگان خود را مکلف به اجرای این مهم کنند.

جورابلو با بیان اینکه هدف اصلی همه راهبردهای رهبری توسعه کشور است، یادآور شد: تحرک توسعه ای و اقتصادی در کشور اکنون رو به جلو نیست.

وی با اعلام اینکه باید الگویی از فضای بومی برای توسعه کشور تدوین کنیم، افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی متوازن باید خود را به سرعت به تحولات دنیا برسیم.

جورابلو با بیان اینکه برای توسعه اقتصادی کشور باید از همه توان جوانان و نخبگان بهره گیری کرد، اظهار داشت: متاسفانه توجه به این قشر اثرگذار جامعه صرفا در حد شعار باقی مانده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه با بیانیه، باور و احساسات عاطفی نمی توان برای توسعه کشور برنامه ریزی کرد، افزود: متاسفانه بسیاری از اقدامات توسعه دولتمردان و قانونگذاران در حیطه بیانیه و باور خلاصه می شود که هیچ بارقه توسعه ای را به دنبال نخواهد داشت.