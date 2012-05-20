"بیداری اسلامی" برآیند حمکت صداریی و فقه انصاری است

دکتر علیرضا صدرا، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که چرا برخی از مباحث مانند سیاست در فلسفه اسلامی مورد توجه قرار نگرفته، گفت: حوزه‌ها هیچ وقت تعطیل نبودند همواره این مباحث مورد بحث و بررسی بوده و همیشه هم فیلسوفان و اندیشمندان در این باره ارائه نظر دادند، لکن وقتی بحث حکومتی مبتلابه نبود به صورت اجمالی، نظری و گذرا مطرح شده است.

وی افزود: مولوی در مثنوی معنوی می گوید "اصل لشکر بی گمان رهبر بود/ لکشر بی رهبر تن بی سر بود* این همه که مرده و سر گشته ایم/ زان بود که ترک سرور کرده ایم" مولوی به عنوان کسی که قطب الاقطاب و عارف عریف است بحران جهان اسلام و سرگردانی را در فقدان رهبری صالح می داند. فلاسفه که جای خود دارند.

صدرا در ادامه سخنانش گفت: در عرفان انزوا به معنای فرار و تارک دنیایی و رهبانیت هندوئیسم شکل نگرفته است. مثلا حافظ را نگاه کنید این همه رندی و ... در اندیشه و اشعار حافظ وجود دارد، اما ذره ای ناامیدی و فرار از زیر بار مسئولیت در او وجود ندارد همه امید و نشاط است و فراخواندن به مسئولیت است.

این محقق و نویسنده کشورمان در ادامه سخنانش تصریح کرد: در جهان اسلام بین راهبرد راهبری و راهبری راهبردی شکاف افتاده بود، مثل اینکه بین مغز و اعضا شکاف افتاده نه اینکه حوزه ها تعطیل بود. حوزه ها از زمان شیخ طوسی به این سو، چراغشان همیشه فروزان بود و همواره اندیشمندان و علما سلسله وار وجود داشته و وارد مباحث شدند.

وی با بیان اینکه عطار نیشابوری می‌گوید : طاعتی در امر اگر یک ساعت است/ بهتر از بی امر عمری طاعت است، بیان کرد: امر یعنی رهبری، به لحاظ سیاسی همان بحث ولایت و رهبری است البته عطار با ادبیات خاص خودش مطرح می کند.

صدرا با بیان اینکه انقلاب اسلامی شرایطی را فراهم کرده که ابعاد عمومی فراتر شده، گفت: امام(ره) فرمودند: فقه، قرآن و روایات ما اگر صد قسمت باشد نود و نه قسمت آن مربوط به سیاست، حکومت و مسائل اجتماعیات عمومی است یک قسمت آن مسائل شخصی است. گاهی این طور شده که به سبب عدم ابتلا و اعتنا و امکان و فاصله افتادن بین عقلانیت علمی و بعد عملی و اجرایی حکومت ها در جهان اسلام، شکاف و فاصله افتاده و این مباحث کمرنگ شده است.

وی با بیان اینکه ملاصدرا در اسفار حکمت را به سیاست تعریف می کند اما وارد بحث‌های حکمت عملی و عملی کردن سیاست قطعا نشده، گفت: بعدا افرادی مانند سید‌جمال‌الدین اسدآبادی این مسیر را ادامه می دهند و وارد عمل می‌شوند سید جمال شاگرد مکتب سیاست متعالیه و بنیانگذار خیزش و بیداری اسلامی است. حکمت صدرایی را با فقه انصاری ترکیب کرده و برآیند اینها شاخصه بیداری اسلامی شده است.

صدرا در پایان سخنانش بیان کرد: آیت الله نائینی، تنبیه الامه و تنزیه الملة را نوشت که در فضای حکمی متعالیه استنشاق می کند و هم در فضای فقه انصاری دارد تبیین می کند از این حیث مدعی تأسیس نیست اما اولین نظریه جامع فقه سیاسی شیعه را ارائه داده تا حضرت امام(ره) که قدم های بعدی را برداشت و کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل را نوشت که دارد تئوری ارائه می‌دهد و از طرف دیگر کتای ولایت فقیه را می‌نویسد که دکترین و طرح عملیاتی ارائه می دهد.