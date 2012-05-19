شش هزار تن پیاز سفید در دهلران تولید می شود

محمد رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 172 هکتار از زمینهای منطقه زیر کشت پیاز بوده که هر هکتار با عملکرد بیش از 35 تن بار است و پیش بینی می شود شش هزار تن پیاز سفید در این شهرستان بر داشت شود.
وی افزود: این محصول نسبت به سال گذشته رشد 30 درصدی داشته است.
این مسئول تصریح کرد: امسال 50 هزار تن گندم در شهرسستان دهلران بر داشت می شود.
میرزایی گفت: با کاهش 60 درصدی بارندگی و از طرفی کاهش دبی رودخانه ها از 26 هزار هکتار گندم آبی کشت شده است که پیش بینی می شود 16 هزار هکتار قابل برداشت باشد.
وی عنوان کرد: پنج مرکز خرید در سطح شهرستان استقرار داده شده است و بیش از 120 کامباین کار برداشت گندم را بر عهده دارند.
وی اظهار داشت: امسال از 15 هزار هکتار زمین دیم این شهرستان هیچ گونه برداشتی نداریم و بر داشت گندم در این شهرستان نسبت به سال گذشته 25هزار تن کاهش داشته است.
مدیرجهاد کشاورزی دهلران افزود: در سال جاری بیش از چهار هزار تن کلزا در دهلران برداشت می شود.
میرزایی گفت: دهلران به عنوان قطب تولید دانه های روغنی دراستان ایلام است.
وی افزود: امسال دو هزار هکتار از زمین های آبی منطقه زیر سطح کشت کلزا قرار گرفته اند که پیش بینی می شود بیش ازچهار هزار تن دانه روغنی برداشت شود که در مقایسه با سال گذشته رشد 100 درصدی داشته است.
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