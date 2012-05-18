به گزارش خبرگزاری مهر، عده ای از رهگذران به دنبال سقوط دونفر به داخل رودخانه بلوار ابوذر سراسیمه با سامانه 125 آتش نشانی تماس گرفتند که ستاد فرماندهی این سازمان ابتدا آتش نشانان ایستگاه 24 را ساعت 14 و 5 دقیقه روزگذشته به سوی محل حادثه در بلوار ابوذر پل ششم اعزام کرد . به دنبال آن هم ایستگاه های 79، 86 و گروه امداد و نجات 2 را در امتداد رودخانه مستقر کرد.

مصطفی تقی اصل افسر آماده منطقه2 عملیات سازمان آتش نشانی تهران گفت: این دو زن درحال عبور از کناره کانال به علت نامعلومی ناگهان به داخل رودخانه سقوط کردند که جریان شدید آب آنها را با خود به سمت پایین رودخانه برد.

وی افزود: مادر و دختر که به شدت ترسیده بودند سرانجام پس از طی مسافتی در میان آب خروشان، به سختی به تخته سنگ های کناره کانال رودخانه چسبیده ودرهمان حالت ماندند تا اینکه نیروهای امدادی به کمک آنها رفتند.

تقی اصل در مورد چگونگی عملیات نجات گفت: آتش نشانان نخست با استفاده از طناب، هر 2 نفر را مهار کردند تا در صورت رها شدن دست آنها، دوباره گرفتار جریان آب نشوند.

وی افزود: نیروهای عملیاتی در ادامه عملیات خود، هر دورا با کمربند ایمنی به سوی نردبان هدایت کرده وسپس با احتیاط کامل از داخل رودخانه به سطح زمین انتقال دادند و بلافاصله مصدومین راتحویل عوامل اورژانس دادند که برای مداوا به بیمارستان اعزام شوند.