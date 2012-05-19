به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی، در همایش شعر اشراق که در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، در سخنانی با اشاره به ابلاغ پیام رهبری به شاعران و حاضران در این محفل اضافه کرد: ایشان با وجود دغدغه‌های فراوان برای اداره کشور در این دنیای پرغوغا باز هم فرصتی پیدا کنند به شعر می‌پردازند و ایشان یکی از مشوقان بزرگ باب شعر است و خودشان دارای ذوق شعری هستند و در این زمینه نقش اساسی دارند.



وی اظهار داشت: ایشان در دو موضوع اهتمام زیادی دارند؛ یکی در بزرگداشت تعلیم و حفظ و قرائت قرآن است و در بحث قرائت ما در دنیا حرف اول را می‌زنیم و این از تشویق‌های پی در پی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در اولین روز ماه مبارک رمضان جلسه‌ای در محضر ایشان با حضور قراء معروف تشکیل می‌شود و ایشان نظرات نقادانه را مطرح می‌کنند.



رئیس دفتر رهبر انقلاب اسلامی بیان داشت: همچنین در باب شعر نیز در نیمه ماه رمضان جلسه مفصلی با حضور شاعران کشور در محضر ایشان برگزار می‌شود و شاعران اشعار خود را قرائت می‌کنند و ایشان نقد خود را بیان می‌کنند و این هم یکی از دلایل رشد شعر در کشور ماست.



شعر نقش اساسی در روح و سرشت انسان از گذشته‌های دور دارد



وی با بیان اینکه شعر نقش اساسی در روح و سرشت انسان از گذشته‌های دور دارد و در جنگ‌ها هرگاه حریفی می‌خواست خودش را معرفی کند رجز می‌خواند، تصریح کرد: شخص پیامبر و ائمه(ع) توجه به شاعران داشتند و شاعران دیندار را مورد تشویق قرار می‌دادند و از آنان حمایت مالی و معنوی می‌کردند.



حجت الاسلام محمدی گلپایگانی با بیان اینکه در حوزه علمیه نیز دست ما از وجود شعرای خوب پر است، عنوان کرد: در حوزه کسانی مانند خواجه نصیر طوسی داشته‌ایم و در دوره‌های بعد نیز چنین افرادی حضور داشته و دارند.



وی با اشاره به تأثیر شعر تصریح کرد: یک بیت شعر گاهی کار صد مقاله و نوشته را انجام می‌دهد و در تاریخ اسلام نیز شاهد حضور شاعرانی مانند دعبل خزاعی هستیم که تأثیر زیادی در جامعه آن دوره و در مقابله با دشمنان ائمه و پیامبر(ص) داشته‌اند.



رئیس دفتر رهبر انقلاب، از شیخ بهاءالدین به عنوان دیگر شاعر فقیه و کلامی و فیلسوف نام برد و اضافه کرد: مرحوم فیض کاشانی از جمله دیگر شاعران برجسته عالمی است که دیوانی در سه جلد سروده است در حالیکه وی فقیه و مفسر قرآن بوده است.



وی افزود: علامه بحرالعلوم که معروف است بارها خدمت امام زمان(عج) رسیده است از دیگر عالمانی است که به شعر و شعرسرایی اهتمام داشته است و در مقاطع نزدیکتر تاریخی کسانی مانند مرحوم کمپانی که استاد آیت الله بهجت است را سراغ داریم؛ ایشان در حالی که فیلسوف و فقیه بوده است اشعاری بسیار زیبا سروده است.



حجت الاسلام محمدی گلپایگانی با اشاره به عالمان و فیلسوفان شاعر دوره معاصر تصریح کرد: علامه طباطبایی چشم و چراغ حوزه و مفسر قرآن است که آوازه او دنیا را پر کرده و در عین حال شاعر است و چه اشعاری سروده‌اند.



وی با بیان اینکه جلوتر که می‌آئیم امام خمینی(ره) را می‌بینیم و در حال حاضر هم رهبر معظم انقلاب از این نعمت برخوردارند تأکید کرد: طبع شعر اکتسابی نیست البته می‌تواند پرورش یابد.



رئیس دفتر رهبر انقلاب از ایجاد انجمن شعر حوزه قدردانی و ابراز امیدواری کرد تا زمینه برای پرورش استعدادهای شعری طلاب فراهم شود.



شاعران به بیداری اسلامی بپردازند



وی بیان داشت: مهمتر از اینها جهت اشعار است؛ انقلاب اسلامی حرف زیادی برای شعر گفتن دارد زیرا این انقلاب زلزله عظیمی در دنیا ایجاد کرده است.



حجت الاسلام محمدی گلپایگانی با تاکید بر لزوم پرداختن شعرا به بیداری اسلامی اظهار داشت: شعر در تبلیغ بیداری اسلامی بسیار می تواند کارساز باشد و باید مجموعه‌ای از شعرای انقلابی در کشور ایجاد شوند.



وی اظهار داشت: اصل اساسی اشعار باید انقلاب باشد؛ شهدا، خانواده‌های شهدا، ایثارگران تا نسل آینده ما باید بداند جوانان گذشته ما چه کرده‌اند و بهترین بیان برای انتقال این مفاهیم شعر است.



رئیس دفتر رهبر انقلاب در خاتمه سخنانش تاکید کرد: همان طور که قرآن در این کشور رایج شد و کشور ما جامعه قرآنی است باید به همین مقدار جامعه شعری هم باشد.