اهانت به ائمه اطهار(ع) نشانگر عجز دشمنان اسلام است

حجت الاسلام داوود چمانی در گفتگو با خبرنگار مهر دراراک با بیان اینکه اهانت به ائمه اطهار نشانگر عجز دشمنان اسلام است افزود: در طول تاریخ تمام تلاش دشمنان اسلام بر این بود که با دو سند ماندگار نبوی یعنی قرآن و عترت به مقابله برخیزند و این انوار الهی را خاموش کنند.

وی افزود: دشمنان همواره برای کمرنگ جلوه دادن جایگاه ائمه و نقش هدایتگری آنان شیوه اهانت به آن بزرگواران را در پیش گرفته است.

وی با اشاره به به نقش ائمه اطهار(ع) در هدایت بشر به سمت تعالی و سعادت افزود: اما اراده خداوند مافوق همه اراده هاست و آنان قطعا به مقاصد شوم خود نخواهند رسید.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با تاکید بر اینکه امامان معصوم(ع) متعلق به جهان اسلام و همه مسلمانان هستند و باید دنیای اسلام در برابر اهانت به آنان موضع واحد داشته باشند افزود: دنیای اسلام و تشیع از اختلاف و تفرقه بپرهیزند تا فرصت طلبان نتوانند مقاصد شوم خود را پیاده کنند.