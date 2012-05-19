نفت بر سر دو راهی / انتقال بدون پشتوانه مالی ضربه به استان مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی از آغاز خرید و فروش تیم های لیگ برتری و دسته اولی فوتبال در کشور می گذرد؛ تیم های لیگ برتری که بدن پشتوانه مالی و تماشاچی به بکباره سر از استان و شهرستانی دیگر در می آروند چگونه قرار است اداره شوند مانند انتقال تیم نفت تهران به اراک که این روزها دوباره بر سر زبان ها افتاده است.

اختصاص تیم ها به شهرستان ها از نظر کارشناسان ورزشی در اوضاع نابسامان ورزش فوتبال، تنها به تضعیف پایه های تیم ملی کشور و تیمهای صعود کننده به لیگ برتر می شود.

تیم فوتبال نفت قرار بود سال گذشته به اراک بیاید که تاکنون این امر رخ نداده است و انتقال آن امسال دوباره در محافل مطرح و نقل مجالس شده است.

انتقال تیم نفت تهران به اراک

تیم فوتبال نفت تهران از جمله تیم هایی است که با مصوبه هیات دولت مقرر شد کوچ خود از تهران به اراک را کلید بزند که فعالیت های رسانه ای و نبود زیرساخت های لازم مانع این امر شد تا یکسال دیگر موضوع انتقال جان بگیرد.

انتقال تیم نفت فارغ از تبعات اجتماعی و ورزشی آن، یک چالش جدی دارد و آن تامین مالی تیم است.

اینکه پشتوانه مالی و هزینه های تیم از چه طریقی پرداخت شود سوال بزرگ مردم و وزشکاران و ورزش دوستان است.

تیمی که بازیکنان، مربیان و دست اندرکاران ان بت مختصات پایتخت نشینی خود گرفتند می توانند با مختصات شهرهای کوچکتر سازگاری کند.

به گفته کارشناسان، باید دید انتقال این تیم لیگ برتری چه مزایایی برای شهر اراک و استان مرکزی خواهد داشت؟ آیا فرهنگ حضور و تشویق تماشاچیان از یک تیم لیگ برتری به یکباره در ذهن هزاران همشهری استان پدید می آید؟ آیا حضور این تیم در استان مرکزی، استفاده از بازیکنان بومی استان را در پی دارد؟ رشد سایر ورزش های استان مرکزی با انتقال این تیم به استان مرکزی تحت الشعاع قرار نمی گیرد.

تیم بومی، شهرداری اراک روند رو به رشدی دارد

روند رو به رشد تیم بومی شهرداری اراک و جایگاه نسبتا مطلوب و چهارمی آن در لیگ دسته یک که چندی پیش به اتمام رسید که نشان از وجود پتانسیل های مناسب برای حضور قدرتمند این تیم به عنوان نماد و سمبل استان مرکزی در لیگ آتی دسته یک و کسب نتایج بهتر به منظور راهیابی به لیگ برتر بدون خرید امتیاز سایر تیم ها دارد کاری که می توان با هدایت و مدیریت مسئولین و حمالیت هواداران لیگ برتر صورت گیرد.

جبران هزینه ها چه می شود

به راستی اگر نفت تهران، اراکی شود جایگاه شهرداری اراک چگونه خواهد بود؟ تیمی که قرار است هزینه هایی که نتوانست به لیگ برتر راه راه یابد را در فصل جدید جبران کند.

و البته در صورت حضور این تیم لیگ برتری زمینه به حاشیه رفتن، کاهش تماشاگر، کم توجهی و احتمال مشکلات اعتباری برای حضور قدرتمند این تیم بومی را چه کسی می خواهد پرداخت کند؟

بدون پشتوانه مالی انتقال تیم نفت ضربه به استان است

معاون ورزشی سازمان ملی جوانان نیز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: انتقال تیم فوتبال نفت تهران به اراک بدون داشتن حمایت مالی و پشتیبان ضربات سنگینی را به ورزش استان وارد می کند.

سعید ملکی اظهار کرد: اعتبارات مالی فراوان برای حضور یک تیم لیگ برتری در لیگ، موجب کاهش اعتبارات سایر هیات های ورزشی و کاهش رشد این ورزش ها در استان می شود.

وی تصریح کرد: تیم نفت تهران باید به صورت کامل به اراک منتقل شود در غیر این صورت مسئولان ورزش و حتی خبرنگاران اجازه ورود این تیم بدون حمایت‌های مالی به اراک را نخواهند داد.

تلاش برای اجرایی شدن انتقال تیم نفت قبل از انجام سفر چهارم دولت به استان

رئیس هیات فوتبال استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: انتقال نفت به اراک جزو مصوبات دور سوم سفر به استان مرکزی است و الزام قانونی در مورد اجرایی شدن این مصوبه وجود دارد.

محمدرضا غفاری افزود: با پیگیری هایی که انجام شده، مسئولان استان مرکزی بر آن هستند که قبل از سفر دور چهارم هیات دولت به استان مرکزی، زمینه های لازم به منظور حضور این تیم را در اراک فراهم کنند.

وجود استادیوم استاندارد و هتل پنج ستاره در اراک

غفاری با اشاره به وجود زیرساخت های لازم به منظور حضور تیم های لیگ برتر فوتبال در اراک افزود: وجود استادیوم استاندارد و نوساز، هتل پنج ستاره و فرودگاه، امکانات لازم را به منظور حضور تیم لیگ برتری مهیا کرده و در صورت تکمیل پیست تارتان و اسکوربود استادیوم، تا چندی دیگر، هیچگونه مشکلی برای حضور نفت در اراک وجود نخواهد داشت.

گزارشی از نهایی شدن انتقال تیم نفت اعلام نشده

رئیس شورای شهر اراک نیز در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: تاکنون گزارشی مبنی بر نهایی شدن انتقال تیم نفت تهران به اراک اعلام نشده ولی از ورود هر تیم ورزشی که بتواند شور و نشاط را در بین جوانان این شهر افزایش دهد، استقبال می کنیم.

منوچهر کاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال بروز مشکلاتی بر سر راه تیم دسته یکی شهرداری اراک و سایر رشته های ورزشی و هیات ها در صورت قطعی شدن انتقال نفت تهران به اراک گفت: حضور یک تیم لیگ برتری در یک استان تبعاتی را به دنبال دارد که می توان با استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، برنامه ریزی صحیح و حمایت های مالی و معنوی، سایر تیم ها توسط مسئولین شهر، این مشکلات را به حداقل رساند.

وی اذعان کرد: در صورت انتقال تیم لیگ برتری نفت تهران به اراک ممکن است از حمایت های معنوی تماشاچیان از تیم شهرداری اراک کاسته شود که باید با استفاده از نیروها بومی و کارآمد، خلاء موجود را تا حد امکان رفع کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر ارک گفت: شورای اسلامی شهر اراک بیش از هر چیز دیگر، نشاط مردم را مد نظر قرار داده و از افزایش تیم های ورزشی در استان مرکزی و شهر اراک استقبال می کند.

وی اظهار کرد: در صورت حضور نفت در اراک، باید زمینه توزیع عادلانه بودجه های استانی برای هیات های ورزشی فراهم شود تا از رشد سایر رشته های ورزشی استان مرکزی کاسته نشود.

کاظمی بیان داشت: ظرف دو تا سه هفته آینده، با بررسی وضعیت پرونده مالی تیم شهرداری اراک، اقدام به جذب بازیکن و انعقاد قرارداد با سرمربی می کنیم تا در فصل آینده بتوانیم با حضوری قدرتمندانه، شهرداری اراک را پس از 11 سال خودمان به لیگ برتر ببریم.

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ماهیت ذاتی این تصمیم و انتقال تیم فوتبال نفت بی شک می تواند جانی دوباره به ورزش استان مرکزی ببخشد، مصوبه ای که آوردن نفت بر سر سفره ورزش استان، با تصمیمات و برنامه ریزی مسئولان کشور و استان، می تواند برکت باشد یا شعله هایی برجان سایر تیم های دسته یکی فوتبال.

نصیر عالیخانی