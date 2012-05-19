ایران از حقوق آزادی خواهانه ملت بحرین دفاع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته اراک افزود: ایران قصد سوء نسبت به هیچ کشوری را ندارد و حمایت معنوی خود را از ملتهای مظلوم به ویژه مردم بحرین دریغ نمی کند.

وی با بیان اینکه آل خلیفه و صعود باید به مبارزه با اسلام و مسلمانان ،جنایتها و خیانتهای خود خاتمه دهد افزود: با جنایت نمی توان با مردم زندگی کرد و آل خلیفه و آل سعود باید از تاریخ و سرنوشت جنایتکاران دیگر مانند محمدرضا شاه و صدام ها درس عبرت بگیرند.

وی افزود: ایران دخالتی در امور داخلی بحرین ندارد و خواهان استقلال بحرین است و می خواهد که به مردم بحرین اجازه دهند خودشان آزادانه انتخاب کنند و رای دهند.

آیت الله دری نجف آبادی اظهار داشت: بحرین کشوری است که80 درصد جمعیت آن را شیعیان و عاشقان اهل بیت (ع) تشکیل می دهند و حکام زورگو و جنایتکار مسلط بر این کشور قصد دارند تا ترکیب جمعیت بحرین را به هم بزنند.

غربی ها از خط و نشان کشیدن علیه ایران دست بردارند

امام جمعه اراک با اشاره به اینکه امیدواریم غربی ها قبل از مذاکرات بغداد از خط و نشان کشیدن برای ایران دست بردارند افزود: با چماق، تهدید و فشارهای اقتصادی ایران اسلامی تسلیم خواسته های به ناحق آمریکا و 1+5 نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه غربی ها باید تحریم ها را پس بگیرند تا جمهوری اسلامی در چارچوب آژانس فعالیت کند افزود: جمهوری اسلامی به احدی اجازه نمی دهد سر حقوق حقه ایران مذاکره و سازش کند.

وی اظهار داشت: اگر غربی ها فکر کنند که می توانند فناوری هسته ای را از ایران بگیرند، باید این فکر و آرزو را با خود به گور ببرند و بدانند ملت ما تسلیم آنان نخواهد شد.

حضرت فاطمه (س) مصداق کامل اسماء الحسنی الهی

آیت الله دری نجف آبادی در بخش دیگری از خطبه ها با بیان اینکه حضرت فاطمه (س) مصداق کامل اسماء حسنی الهی است افزود: حضرت زهرا (س) گنجینه بزرگ آفرینش و الگوی همه مفاهیم اخلاق و ارزش ها است.

وی با اشاره به اینکه حضرت زهرا (س) در بالاترین درجه یقین قرار دارد بر الگوگیری همه مسلمانان از این شخصیت بزرگ تا کید کرد.