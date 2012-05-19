به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مشایخی صبح پنج شنبه در جلسه کارگروه اوقات فراغت استان گفت: بر اساس پژوهش های به عمل آمده هر فرد ایرانی در طول سال سه الی پنج ساعت روزانه اوقات فراغت دارد که باید برای آن برنامه ریزی شود.

مشایخی افزود: مسئله اوقات فراغت بسیار با اهمیت است به طوریکه خداوند در سوره انشراح خطاب به پیامبر اکرم (ص) می فرماید: وقتی اوقات فراغت یافتی حتما خودت را به کار دیگری مشغول ساز و وقت بیکاری و فراغت برای خود مگذر و در آیه بعد جهت و سمت و سوی اوقات فراغت را یادآور می شود که گرایش غنی سازی اوقات فراغت باید سمت و سوی الهی داشته باشد و می فرماید: به سمت خداوند میل و گرایش داشته باش.

وی افزود: با توجه به وجود زیر ساخت های مناسب در استان از جمله مراکز صنعتی ، اماکن زیارتی ، موزه ها و مجتمع های فرهنگی و هنری باید برنامه ریزان و دستگاه های مرتبط با اوقات فراغت توجه جدی به این بخش داشته و از امکانات استفاده نموده و در ارتقای کیفیت برنامه های آن بکوشند.

مشایخی اضافه کرد: بهتر است دستگاه های مرتبط در انجام این امر با یکدیگر تعامل داشته باشند و در قالب مشارکتی و تفاهم نامه به اجرای برنامه های خود بپردازند.

وی گفت: ارزیابی و نظر سنجی برنامه ها از مخاطبین در پایان هر دوره در ارائه راهکار و برنامه برای سال های آینده مفید خواهد بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: حضور هزار نفر از علاقمندان در 14 خرداد در بیت امام خمینی (ره) در قالب اردوی یاد یار، اعتکاف سه روزه و طرح ضیافت اندیشه از مهمترین برنامه های فراغتی پیش بینی شده امسال است.