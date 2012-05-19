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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

اردیبهشت تئاتر ایران به اراک رسید

اردیبهشت تئاتر ایران به اراک رسید

اراک- خبرگزاری مهر: اهالی تئاتر استان مرکزی گرد هم آمدند تا همزمان با سراسر کشور جشن اردیبهشت تئاتر را برگزار کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان مرکزی شامگاه جمعه در جشن اردیبهشت تئاتر استان در اراک گفت: انجمن هنرهای نمایشی و هنرمندان تئاتراستان در سال 90، از نظر تعداد اجرا و حضور فعال در جشنواره ها یکی از کم نظیرترین دوره های خود را پشت سر گذاشتند.

سینا دلشادی افزود: کسب موفقیت های متعدد در جشنواره های استانی، منطقه ای و ملی و حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر نشان دهنده توانایی هنرمندان استان است.

وی گفت: حضور در بخش صحنه ای جشنواره بین المللی فجر با نمایش مکبث به روایت مردم کوچه و بازار، بخش خیابانی با نمایش یک معرکه، بخش مهمان نمایش تن و بخش چشم انداز جشنواره بین المللی فجر از افتخارات هنرمندان تئاتر این استان است.

وی کسب عناوین برتر در جشنواره دانش آموزی توسط هنرمندان تفرشی، جشنواره بصیرت توسط خداداد خدام و جشنواره صاحب‌دلان توسط ناصر کریمی نیک را از سایر موفقیت های بخش نمایش استان عنوان کرد و گفت: انجام کار تئاتر همچون دو امدادی می ماند و افرادی که در این زمینه کار می کنند باید به مقصد عالی و هدف بلند فکر کنند.
 
وی افزود: من و مسئولان انجمن قبل از من تمام سعی مان بر عمل وجدانی و منصف بوده است و امیدوارم و یقین دارم مسئول بعدی نیز اینگونه خواهد بود تا ما شاهد اتفاق های خوب در تئاتر استان باشیم.
 
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان در پایان گفت: با توجه به اینکه تئاتر نمود و تجلی فرهنگ هر منطقه است امیدواریم مسئولان توجه بیشتری به این امر داشته باشند تا جامعه ارزشی تئاتر با همدلی قدم های مثبت در راه اعتلای هنر جامعه و سعادتمندی بشریت بردارد.
 
گفتنی است شهردار اراک و بهزاد فراهانی از مهمانان ویژه این جشن بودند، همچنین در این مراسم از انجمن ها، فعالان و پیشکسوت های نمایش هر شهرستان تقدیر بعمل آمد و در پایان تندیس های اردیبهشت تئاتر به افق ایرجی، خداداد خدام، ناصر کریمی نیک، میثم سرآبادانی و سینا بهشتی اهدا شد.
کد مطلب 1605612

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