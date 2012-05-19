اردیبهشت تئاتر ایران به اراک رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان مرکزی شامگاه جمعه در جشن اردیبهشت تئاتر استان در اراک گفت: انجمن هنرهای نمایشی و هنرمندان تئاتراستان در سال 90، از نظر تعداد اجرا و حضور فعال در جشنواره ها یکی از کم نظیرترین دوره های خود را پشت سر گذاشتند.

سینا دلشادی افزود: کسب موفقیت های متعدد در جشنواره های استانی، منطقه ای و ملی و حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر نشان دهنده توانایی هنرمندان استان است.

وی گفت: حضور در بخش صحنه ای جشنواره بین المللی فجر با نمایش مکبث به روایت مردم کوچه و بازار، بخش خیابانی با نمایش یک معرکه، بخش مهمان نمایش تن و بخش چشم انداز جشنواره بین المللی فجر از افتخارات هنرمندان تئاتر این استان است.

وی کسب عناوین برتر در جشنواره دانش آموزی توسط هنرمندان تفرشی، جشنواره بصیرت توسط خداداد خدام و جشنواره صاحب‌دلان توسط ناصر کریمی نیک را از سایر موفقیت های بخش نمایش استان عنوان کرد و گفت: انجام کار تئاتر همچون دو امدادی می ماند و افرادی که در این زمینه کار می کنند باید به مقصد عالی و هدف بلند فکر کنند.

وی افزود: من و مسئولان انجمن قبل از من تمام سعی مان بر عمل وجدانی و منصف بوده است و امیدوارم و یقین دارم مسئول بعدی نیز اینگونه خواهد بود تا ما شاهد اتفاق های خوب در تئاتر استان باشیم.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان در پایان گفت: با توجه به اینکه تئاتر نمود و تجلی فرهنگ هر منطقه است امیدواریم مسئولان توجه بیشتری به این امر داشته باشند تا جامعه ارزشی تئاتر با همدلی قدم های مثبت در راه اعتلای هنر جامعه و سعادتمندی بشریت بردارد.

گفتنی است شهردار اراک و بهزاد فراهانی از مهمانان ویژه این جشن بودند، همچنین در این مراسم از انجمن ها، فعالان و پیشکسوت های نمایش هر شهرستان تقدیر بعمل آمد و در پایان تندیس های اردیبهشت تئاتر به افق ایرجی، خداداد خدام، ناصر کریمی نیک، میثم سرآبادانی و سینا بهشتی اهدا شد.