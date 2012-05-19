شاید دو بازیکن خارجی از فستیوال اسپانیا بگیرم/ انتخاب چهارمشاور در باشگاه پیکان

عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط تیم پیکان و برنامهاش برای این تیم تصریح کرد: باور کنید این روزها از ساعت هشت صبح تا 12 شب مشغول کارم. بیشتر وقتم را تماشای سیدی بازیکنان ایرانی میگیرد. آنقدر این روزها سیدی به دستم رسیده است که اگر همه آنها را بفروشم میتوانم یک خانه بخرم! اتفاقا همین چند روز پیش بعد از تماشای سیدی بازی یکی از بازیکنان تیم کاوه تهران و تحقیق درباره این بازیکن، با او قرارداد بستیم.
وی در خصوص اینکه او همیشه مخالف انتخاب بازیکن از روی سیدی بوده است، تاکید کرد: منظورم انتخاب بازیکنان خارجی از روی سیدی بوده نه بازیکن داخلی. واسطهها این سیدیها را به دست مربیان میرسانند و آخر سر هم معلوم نیست همان بازیکن خارجی به ایران بیاید یا نه! در حالی که اینجا خود بازیکن سیدی بازیهایش را برای ما میآورد. ضمن اینکه بعد از تماشای بازیها درباره این بازیکنان تحقیق میکنم.
سرمربی تیم پیکان یادآور شد: تاکنون با هشت بازیکن لیگ یکی قرارداد بستهایم و اگر مشکلی پیش نیاید امروز با چهار بازیکن دیگر هم قرارداد میبندیم. ما مجبوریم کارمان را زود شروع کنیم، چون وقتی یک مربی تیمش را زودتر ببندد دیگر از شر بازیکنان سفارشی خلاص میشود!
ویسی خاطرنشان کرد: البته در نظر دارم دو سه بازیکن خارجی هم بگیرم. روز 25 خرداد در اسپانیا یک فستیوال فوتبال برگزار میشود و بازیکنانی از سراسر دنیا که بیرون ماندهاند آنجا بازی میکنند. به همین خاطر میتوان بازیکن باکیفیت و ارزان زیادی از آنجا پیدا کرد. بعد از آنکه از نروژ برگشتم و یک هفته تیم را تمرین دادم، مجددا به اسپانیا میروم تا بلکه بتوانم بازیکنان خوبی را به پیکان بیاورم.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش در پاسخ به این سئوال که "آیا نگران نیستید برخی از عوامل باشگاه پیکان یا بازیکنان و مربیان پیشین علیه شما فعالیت کنند؟"، گفت: نمیگذارم این اتفاق بیفتد. آنقدر خوب کار میکنم تا کسی نتواند علیه من سمپاشی کند. کاری میکنم که همه ما یکسال در کنار هم لذت ببریم.
ویسی همچنین درباره دستیارانش در تیم پیکان، تصریح کرد: علاوه بر هوشنگ لوینیان و داریوش اسفندیاری که مرا در پیکان همراهی میکنند، منتظرم ببینم آیا ناصر بختیاریزاده میتواند از صبا جدا شود یا نه. ضمن اینکه چهار مشاور یعنی مرتضی محصص، حمیدرضا صدر، مهدی مناجاتی و هوشنگ نصیرزاده را به باشگاه معرفی کردم و خواستم تا در کنارم باشند. من به این بزرگان نیاز دارم. در باشگاه صبا که بودم همه کارها را خودم انجام میدادم و همین مسئله تمرکزم را به هم میریخت اما حالا خیالم راحت است.
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