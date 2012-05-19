به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی میری شامگاه جمعه در مراسم اردیبهشت تئاتر استان در جمع هنرمندان تئاتر استان مرکزی درباره اقدامات شهرداری در حمایت از هنرمندان گفت: هنر کار بسیار ویژه ای است و می تواند مانند روح در کالبد شهر بدمد و همین طور که شهر موجود زنده است قطعا با پرورش هنر و با رویکرد هنری شهرمی تواند زنده تر و پویاتر شود.

وی گفت: رویکرد شورای اسلامی شهر در دور سوم و خصوصا شهرداری متفاوت با دوره قبل بوده و مقرر است که اقدامات فرهنگی را در سطح شهر گسترش بدهد و در حوزه فرهنگی ورزشی فعالیت کند.

میری افزود: با فعالیت های صورت گرفته از جمله جشن ها و مراسمی که به مناسبت های ملی و مذهبی برای شهروندان تا حدی توانسته ایم به این رویکرد جامه عمل بپوشیم.

وی افتتاح فرهنگسرای شهرداری در محل سینمای قدیم شهرصنعتی را از اقدامات سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک در زمینه فرهنگی عنوان و اضافه کرد: سعی کردیم در حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی همه گروه های هنری و در بحث ورزش فوتبال را حمایت کنیم.

شهردار اراک گفت: هم اکنون فرهنگسرای دوم شهرداری که فرهنگسرای محلی است در خیابان سیدالشهدا در حال ساخت است.

وی گفت: در شهر اراک فضا برای انجام امور فرهنگی و هنری بسیار است و با توجه به تعهد شهرداری به عنوان سازمانی خدمت رسان، همکاران ما تلاش می کنند تا در تمامی حوزه ها اقدامات خوب در این زمینه انجام دهند.

وی افزود: حضور بخش فرهنگی، اجتماعی ، ورزشی و روابط عمومی شهرداری نشان از تفاوت و تغییر رویکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر نسبت به دوره های قبل را دارد که امیدواریم بتوانیم موفقیت های خوبی را در این زمینه کسب کنیم.

شهردار اراک در پاسخ به اینکه اردیبهشت تئاتر استان را چگونه دید، گفت: برای اولین بار بود که در این حوزه حضور پیدا می کردم و به نظرم کار بسیار ارزنده و خوبی بود.

وی گفت: من تجربه کار تئاتری ندارم شاید در تمام طول زندگی 4 یا 5 بار بیشتر در سالن تئاتر حضور پیدا نکرده و دیگر شرایطش برایم پیش نیامده بود اما از کار امروز واقعا لذت بردم.

میری گفت: حضور بچه های هنرمند شهرستان در این مراسم نشان دهنده علاقمندی در این زمینه است و پیشنهاد آنها مبنی بر اینکه این مراسم در شهرهای دیگراستان نیز برگزار شود پیشنهاد خوبی بود.

شهردار اراک گفت: من سعی خواهم کرد تا هر زمانی که بتوانم چه در این سمت باشم چه نباشم در این مراسم شرکت کنم.