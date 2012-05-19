عاملان جنایت سیاه آتشگاه اعدام شدند / مادر و دختر قربانی دو شیطان صفت

به گزارش خبرنگار مهر، دو پسر شیطان صفت به نام های فرشید و باقر نیمه شب شنبه چهارم مهر سال 88 وارد خانه ای در منطقه آتشگاه اصفهان شده و با تهدید دست و پای مادر و دختری که در آنجا زندگی می کردند را بستند. مهاجمان نقابدار سپس زن میانسال و دختر جوانش را مورد آزا و اذیت قرار داده و با سرقت خودرو و طلاهای قربانیان از محل گریختند.

پس از اطلاع ماجرا به پلیس کارآگاهان تجسس های گسترده ای را آغاز کرده و برای کشف سرنخی در بررسی های محلی به پسر 24 ساله ای به نام فرشید مشکوک شدند. کارآگاهان که به طور شبانه روز وی را تحت نظر داشتند پس از چند روز متوجه رفت و آمدهای او به باغی در اطراف شهر شدند.

ماموران که به موضوع مشکوک بودند به بازرسی باغ پرداخته و یکی از خودروهای سرقتی که به شکل حرفه ای پنهان شده بود را کشف کردند. با این وجود پس از شناسایی باقر- همدست متهم – که از اشرار سابقه دار منطقه بود سرانجام عملیات دستگیری جداگانه هر دو کلید خورد و مجرمان دستگیر شدند.

در ادامه با توجه به حساسیت ماجرا و ایجاد فضای رعب و وحشت در منطقه رسیدگی به این پرونده در دستور کار قضات دادگاه کیفری استان اصفهان قرار گرفت.

قاضی محمدرضا حبیبی – دادستان عمومی و انقلاب اصفهان- در این باره به مهر گفت: متهمان با تکمیل تحقیقات پای میز محاکمه قرار گرفتند که قضات دادگاه کیفری پس از محاکمه دو پسر شیطان صفت آنها را با توجه به اعترافاتشان، شواهد کشف شده در صحنه جرم و اظهارات شاکیان به اعدام محکوم کردند.

وی افزود: با اعتراض دو متجاوز پرونده برای بررسی حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی هم حکم را تائید کرده و برای اجرا به اصفهان بازگرداندند. سرانجام سحرگاه پنج شنبه دو مرد شیطان صفت در زندان اصفهان پای چوبه دار رفته و به دار مجازات آویخته شدند.

وی در پایان به مجرمان هشدار داد : دستگاه قضائی به اتهامات این دسته از مجرمان در خارج از نوبت رسیدگی می کند و مجرمان در اسرع وقت به مجازات می رسند. افرادی که ارتکاب این جرایم را در سر دارند مطمئن باشند با عاقبتی تلخ روبرو خواهند شد.

