ناعادلانه بودن توزیع اعتبارات در مازندران/ بیکاری معضل عمده بابلیها

حجت لاسلام حسن روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلات بابل به حدی اسفناک است که به تشکیل کمیسیون ویژهای برای بررسی مشکلات نیاز دارد.
وی با بیان اینکه، تقسیم اعتبارات در مازندران چندان مناسب نیست، افزود: مردم بابل باید با توجه به طولانی شدن طرحها سال ها انتظار بکشند تا اعتباری تصویب و به بابل برسد در حالیکه دست هایی در استان وجود دارد که این اعتبارات بصورت غیر عادلانه صرف می کند.
روحانی افزود: مهم ترین معضل در شهرستان بابل توسعه نیافتگی است چرا که بابل بزرگ ترین شهرستان استان است ولی جزو محروم ترین شهرستانهای استان محسوب می شود.
وی با انتقاد از اینکه سالها فریاد میزنیم که از مشکل آب شرب و دیگر محرومیتها در عذاب هستیم اما تاکنون این مشکلات برطرف نشده است گفت: این در حالی است که اقدامات خوبی در سطح استان انجام میگیرد ولی وقتی نوبت به شهرستان بابل میرسد آخرین شهری است که از این امکانات بهره مند میشود.
امام جمعه بابل گفت: محرومیت مضاعف ما به واسطه دست های آلودهای است که متولی تقسیم این اعتبارات است و ما شاهدیم که در توزیع اعتبارات، عدالت رعایت نمیشود.
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