تولید صنعتی نوعی آنزیم پودرهای شوینده/ استحکام الیاف لباس

حسین فخاری- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: در این پروژه تحقیقاتی موفق به تولید یکسری از آنزیم های شوینده شدیم که به عنوان نرم کننده الیاف در پودرهای شوینده به کار می رود. در حال حاضر این آنزیم ها از خارج وارد می شود و جزء اقلام تحریمی است.

وی با اشاره به جزئیات تولید این آنزیم ها اظهار داشت: در آنزیمهای تولید شده از مواد معدنی موجود در کشور استفاده شد که شامل "سیلیکاتهای آلومینیم" لایه ای می شود.



فخار با بیان اینکه مواد معدنی استخراج شده در ابتدا قابل استفاده نیستند، خاطر نشان کرد: از این رو اقدام به فرآوری این مواد کردیم و در طی این فرآیند، سیلیکات آلومینیم به گرانول تبدیل و موادی به آن اضافه می شود تا خاصیت نرم کنندگی الیاف پارچه افزایش دهد.



مجری طرح با تاکید بر اینکه آنزیم های تولید شده هم همانند آنزیم های رنگی پودرهای شوینده است، توضیح داد: دانه های آبی پودرهای شوینده بعضا آنزیم هایی هستند که برای رفع هیدروکربن ها و چربی در پودرها به کار می رود. گرانول تولید شده در این پروژه هم نوعی آنزیم است که در دنیا رنگ آمیزی نمی شود.



فخاری به بیان دلیل رنگ آمیزی نشدن این نوع آنزیم ها پرداخت و اضافه کرد: آنزیم هایی که به صورت دانه های آبی در پودرهای شوینده به کار می رود با درصدهای کم 2 تا 3 درصد استفاده می شود ولی آنزیم های گرانولی به دست آمده در فرمولاسیون کشورهای اروپایی و آمریکا با درصدهای تا 15 درصد استفاده می شود از این رو این نوع آنزیم ها رنگ آمیزی نمی شود.



این محقق با اشاره به ویژگیهای آنزیم به دست آمده در این پروژه تحقیقاتی، گفت: عملکرد مواد اصلی شوینده ( سورفکتانت) به گونه ای است که تداخل آنها باعث کاهش شویندگی مواد شوینده می شود ولی در آنزیم تولید شده این امر از بین رفته است و اثری بر روی میزان شویندگی پودر شوینده ایجاد نمی کند.



وی افزایش خاصیت اتوپذیری الیاف لباس را از دیگر مزایای آنزیم های تولید شده نام برد و خاطر نشان کرد: این آنزیم ها موجب افزایش نرم شدن الیاف پارچه می شود از این رو خاصیت اتوپذیری لباس را افزایش می دهد.



این محقق، افزایش استحکام الیاف را از دیگر مزایای این آنزیم ها ذکر کرد و اظهار داشت: آنزیم های تولید شده به الیاف پارچه استحکام می دهد از این رو با افزایش تعداد دفعات شستشو الیاف پارچه پاره و پوسیده نمی شود.



فخاری با بیان اینکه فاز نیمه صنعتی این پروژه به پایان رسیده است، ادامه داد: با سرمایه گذاری که بر روی این پروژه تحقیقاتی صورت گرفت کارخانه تولید صنعتی این آنزیم ها در شهرک صنعتی کوهپایه اصفهان در حال راه اندازی است.