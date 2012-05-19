معنای نوآوری در تبلیغ تخطی از اصول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جعفر سبحانی در "جشنواره نوآوری های تبلیغ دینی" که 28 اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه برگزار شد، با بیان اینکه یک خواننده بسیار خبیثی همه قیدها را زده و نواری را پر کرده که به امام هادی(ع) اهانت کرده است، تصریح کرد: این آدم یک مرتد به تمام معنا است.

وی افزود: این گونه افراد از نظر وجدان ناراحت هستند و برای اینکه خود را آزاد کنند می خواهند تمام مقدسات را حتی خدا را نفی کنند تا یک نوع آرامش پیدا کنند که البته انگیزه این آدم ممکن است چیز دیگری باشد اما اینها که به مقدسات توهین می کنند در کشمکش وجدان هستند.

آیت الله سبحانی در ادامه با تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره نوآوری های تبلیغ دینی ادامه داد: این جشنواره ها باید استمرار پیدا کند تا روش تبلیغات بهتر شود. مبلغان ما نباید فقط در مدرسه و قم محصور باشند در حالی که اطراف نیاز شدیدی به مبلغ دارد.

این مرجع تقلید با اشاره به صفات مبلغ، افزود: مبلغ باید در موقع تبلیغ از خدا بترسد، سخنی که برخلاف رضای خداوند است را نگوید وهمواره به یاد داشته باشد که خداوند بالای سر همه کارها و نظاره گر دقیق ما است. تبلیغ مبلغ عالی ترین مقام و بالاترین وظیفه یک روحانی تبلیغ است و مردم باید از درس هایی که شما خوانده اید استفاده کنند.

وی با بیان اینکه انبیاء و ائمه اهل بیت(ع) مبلغ بودند و بزرگان ما نیز مبلغ هستند و کار تبلیغ یک مقام عالی است، تصریح کرد: اگر ما بر سنت ها اکتفا کنیم و هیچ گونه نوآوری در بیان و صورت و محتوا نباشد تبلیغ ما اثرگذار نیست. معنای نوآوری این نیست که از اصول تخطی کنیم بلکه باید اصول و معنا حفظ شود اما از محتواهای دیگر و از علوم دیگر که با اسلام همراه است بهره گیری کنیم و تبلیغ باید با فنون و ابزار زمان هماهنگ باشد.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام صادق(ع) با تاکید بر اینکه اصول اسلام قابل تغییر نیست، اظهار داشت: انبیاء دارای معجزات گوناگون بودند، حضرت موسی(ع) به مسأله عصا مجهز است، جناب مسیح(ع) به طبابت و شفا دادن مجهز است و رسول گرامی(ص) نیز از طریق بیان و کتاب مردم را هدایت می کرد چرا که محیط ها متفاوت بوده است.

آیت الله سبحانی با اشاره به شرایط موفقیت یک مبلغ، تصریح کرد: آگاهی از فرهنگ حاکم بر منطقه از شرایط موفقیت یک مبلغ است. فرهنگ حاکم بر شمال شهرغیر از فرهنگ حاکم بر جنوب شهر است و آگاهی از فرهنگ منطقه سبب پیروزی مبلغ در کلامش خواهد شد.

وی طبقه بندی مخاطبان را از دیگر شرایط موفقیت مبلغ دانست و اظهار داشت: سخنرانی در دانشگاه با سخنرانی در مدرسه متفاوت است، مبلغ باید ابتدا مخاطبان خود را ببیند و در حد فکر آن ها سخن بگوید. محتوا را باید در نظرگرفت و طبق نظر مخاطب، محتوا را بیان کرد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به ضرورت ساده زیستی مبلغ یادآر شد: هنگامی که ما قانون اساسی را می نوشتیم دکتر بهشتی می گفت مسئولان ما از نظر زندگی باید در طبقه پایین مردم باشند تا مردم به اینها بنگرند و حسرت دیگری نخورند.

آیت الله سبحانی با بیان اینکه ما با منبر حسینی بود که توانستیم انقلاب اسلامی را ایجاد کنیم خاطرنشان کرد: انسان می تواند بهترین منبر برود و در پایان منبر از حسین بن علی(ع)نقل کند.

بر اساس این گزارش در ادامه مراسم "جشنواره نوآوری های تبلیغ دینی" از چهره‌های ماندگار عرصه تبلیغ دینی حجج اسلام‌ غلامحسین فیروزیان، قرائتی و مهدی مظاهری تقدیر به عمل آمد.

همچنین در این مراسم از 16 برگزیده جشنواره نوآوری های تبلیغ دینی در عرصه‌های محیطی، تبلیغ مجازی، تبلیغ سنتی، ابزارهای تبلیغی و ارائه محتوا نیز از سوی حضرت آیت‌الله سبحانی و حجت اسلام واعظی و زادهوش تقدیر گردید.

رونمایی از تمبریادبود "جشنواره نوآوری های تبلیغ دینی" از دیگر بخش های این جشنواره بود که با حضور حضرت‌ آیت‌الله سبحانی، نماینده وزیر ارتباطلات و فن‌آوری و مدیر کل اداره پست استان قم انجام شد و در حاشیه این جشنواره نمایشگاهی از نوآوری های تبلیغی مبلغان برای بازدید علاقه‌مندان در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه دایر گردید.