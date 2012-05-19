تکلیف انبارها به اعلام موجودی هر 15روز یکبار/برخورد با گرانفروشان شیر

سیدجواد تقوی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه دولت به انبارداران تکلیف کرده است که موجودی انبارها را بخصوص در مورد کالاهای اساسی هر 15 روز یکبار تامین کنند، گفت: این تصمیم در قالب اجرای بسته سیاستی- نظارتی اجرای قانون هدفمندی یارانهها اتخاذ شد و هم اکنون نیز به صور مرتب، انبارداران هر 15 روز یکبار، موجودی انبارهای خود به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام میکنند.
معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: اطلاع یافتن از موجودی انبارها در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم این زمینه را برای برنامهریزی دقیقتر از سوی دولت فراهم میآورد.
وی در پاسخ به اینکه آیا با تولیدکنندگان متخلف شیر برخوردهایی صورت گرفته است، تصریح کرد: بخش عمدهای از حوزههای صنعتی که محصولات لبنی تولید میکنند؛ نسبت به کاهش قیمت اقدام کردهاند؛ البته به دلیل اینکه تامین شیرخام موکول به نهادهها و امری زمانبر است تا نهاده از بندر امام خمینی (ره) تخلیه و به مراکز تولید برسد، ممکن است کاهش قیمت با اندکی تاخیر صورت گرفته باشد.
تقوی گفت: هم اکنون شاهد تخلیه نهادهها همچون کنجاله سویا هستیم که میتواند به زودی تاثیر مثبت خود را در کاهش قیمت فرآوردههای لبنی به صورت محسوس برای تولیدکنندگان نشان دهد.
وی اظهارداشت: هم اکنون 80 درصد تولیدکنندگان شیر و فرآوردههای لبنی از کاهش قیمت تمکین کردهاند و تنها 20 درصد هستند که همچنان قیمت را بالا نگاه داشتهاند که با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
نظر شما