برنامه های استعدادیابی آکادمی فوتبال کردستان از 15 خرداد آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مربی و بازیکن برجسته فوتبال کشورمان شامگاه جمعه در حاشیه دیدار دو تیم پیشکسوتان استقلال و سنندج به خبرنگاران رسانه های جمعی استان گفت: مقدمات لازم برای آغاز برنامه های استعدادیابی آکادمی فوتبال استان کردستان انجام شده است و انتظار می رود که اولین مرحله کار از 15 خرداد ماه سال جاری آغاز شود.

وی ادامه داد: زمین مورد نظر برای ساخت آکادمی فوتبال استان کردستان در شهر سنندج مشخص شده است و کار واگذاری و خریداری زمین در مراحل نهایی است ولی همزمان با انجام کارهای سخت افزاری و ساخت مکان مورد نیاز، کارهای نرم افزاری همچون استعدادیابی و آموزش بازیکنان مستعد در استان آغاز می شود.

مربی و بازیکن برجسته فوتبال کشورمان در ادامه با اشاره به اینکه آکادمی فوتبال استان کردستان به صورت کامل با سرمایه گذاری وی ساخته و راه اندازی می شود، یادآور شد: انتظار می رود که این کار زمینه را برای شناسایی و پرورش استعدادهای فوتبال استان کردستان و معرفی آنها را فراهم کند.

وی ادامه داد: تمام هزینه های مورد نیاز برای ساخت و راه اندازی آکادمی فوتبال استان کردستان به صورت شخصی تامین می شود و متاسفانه بعضی از مواقع مدیران و مسئولان استان نه تنها حمایت نمی کنند بلکه با ایجاد مشکلاتی مانع از انجام سریع کار می شوند که این روند مایه تاسف است و انتظار می رود که نه تنها برای اجرای این طرح بلکه برای سایر پروژه ها و طرح ها در سطح استان از میان برداشته شود.

ذوالفقارنسب یادآور شد: قرار است در اولین مرحله از آغاز این طرح در استان کردستان و از 15 خرداد ماه سال جاری استعدادیابی بین سنین 10 تا 12 سال و 12 تا 14 سال انجام شود که برای اجرایی کردن این کار از مربیان جوان و دارای مدارج بالای ورزشی خود استان کردستان استفاده می شود.

وی در پایان بار دیگر خواستار حمایت مسئولان و مدیران از اجرایی کردن این طرح شد و عنوان کرد: مسئولان باید برای خوشحال کردن مردم به ویژه قشر جوان از اجرای برنامه های این چنین در استان کردستان حمایت کنند تا زمینه برای رشد فوتبال در این استان نیز فراهم شود.