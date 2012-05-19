بهادر مولایی نایب قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهادر مولایی رکورد خود در یکضرب را به میزان 7 کیلوگرم ارتقا بخشید و با مهار وزنه 185 کیلوگرمی مدال برنز را از آن خود کرد. مدال طلای حرکت یکضرب دسته 105+ کیلوگرم به ماگمد آبوئف از روسیه رسید که با حدنصاب 191 به کار خود پایان داده بود. گور میناسیان از ارمنستان با حدنصاب 190 کیلوگرم به مدال نقره رسید.

مولایی که در حرکت دوضرب شرایط بهتری نسبت به یکضرب دارد، با انتخاب وزنه 232 کیلوگرم در همان اولین حرکت خود، گور میناسیان از ارمنستان را از پیش رو برداشت و مدال نقره مجموع را برای خودش مسجل کرد. مولایی درحالی وزنه 232 را بالای سر برد که میناسیان، بعد از 3 حرکت به رکورد 227 رسید و با 417 کیلوگرم در مجموع به کار خود خاتمه داد تا به دلیل وزن بیشتر پایین تر مولایی قرار بگیرد.



در ادامه مهار وزنه 235 کیلویی توسط ماگمد آبوئف در آخرین حرکت این وزنه بردار روس، باعث شد مولایی برای دفاع از عنوان قهرمانی خود به سراغ وزنه 241 کیلوگرم برود. مولایی با مهار وزنه 236 می توانست مدال طلای حرکت دوضرب را از آن خود کند، اما برای قهرمانی در مجموع دو حرکت نیاز به مهار وزنه 241 داشت؛ به همین خاطر دو بار برای بالای سر بردن آن تلاش کرد، اما متاسفانه نتوانست این وزنه با ارزش را به نام خود به ثبت برساند.



به این ترتیب ماگمد آبوئف از روسیه با رکورد مجموع 426 کیلوگرم (191 در یکضرب و 235 در دوضرب) قهرمان دسته فوق سنگین شد و بهادر مولایی و گور میناسیان هر دو با رکورد مجموع 417 کیلوگرم، به ترتیب روی سکوهای دوم سوم جهان ایستادند.



در این وزن همایون تیموری هم که در دوضرب وزنه 212 را مهار کرده بود، با رکورد مجموع 391 کیلوگرم عنوان چهارمی را به دست آورد.