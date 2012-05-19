مقدمات ساخت بزرگترین پیست بین المللی اسکیت شمال ایران فراهم شد

حسین خیری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نشستی که رئیس اداره ورزش و جوانان محمودآباد و شفیعی شهردار و اعضاء شورای شهر سرخرود در محل دفتر شورای شهر سرخرود برگزار مقرر شد، مراسم رسمی ساخت نخستین پیست بین المللی اسکیت شمال ایران در هفته اول خرداد ماه آغاز شود.



وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده اجرای این طرح مهم ورزش مازندران همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر و با حضور سرپرست فدراسیون اسکیت ایران، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران آغاز خواهد شد.



رئیس هیئت اسکیت مازندران از اختصاص یک میلیارد ریال اعتبار از سوی استانداری مازندران برای اجرای پیست استاندارد اسکیت سرخرود محمودآباد در سطح شمال کشور نمونه آن وجود ندارد، خبرداد و گفت: این اعتبار با موافقت و حمایت استاندار مازندران به اداره کل ورزش و جوانان مازندران اختصاص داده شده تا هیئت اسکیت مازندران نسبت به مراحل اجرای پیست اسکیت استان اقدام کند.



خیری نیا با بیان اینکه شهرداری سرخرود در این خصوص زمین 9 هزار متری برای ساخت پیست اسکیت مازندران در این شهر را به اداره کل ورزش و جوانان مازندران تحویل داده است، افزود: با انتخاب پیمانکار مربوطه، ساخت این پیست، حداقل تا شش ماه آینده بهره برداری خواهد شد.



وی به مشخصات فنی پیست اسکیت این استان اشاره کرد و ادامه داد: در مرحله نخست این پیست، 200 متر استاندارد سرعت و اسکیت هاکی به همراه فضاهای اداری و رختکن و سرویس های بهداشتی خواهد داشت.



وی ادامه داد: در فاز دوم پیست اسکیت استان در سرخرود پیست 400 متر، سکوی تماشاچیان و کمپ اردوی تیم های ملی و استانی پیش بینی شده که اعتبار مورد نیاز آن بیش از یک میلیارد و500 میلیون ریال خواهد بود.



رئیس هیئت اسکیت مازندران، نبود پیست اسکیت مناسب تمرینی در شهرهای این استان را از دغدغه ها و مشکلات جدی ورزشکاران این رشته ورزشی اعلام کرد.

خیری نیا گفت: امید است با حمایت و همکاری بیشتر مسئولان استان ورزش اسکیت مازندران که در پنج سال گذشته در مسابقات جهانی و آسیایی شاهد حضور ورزشکار بوده، بتوانند موفقیت های خود را تداوم بخشند.



مازندران بیش از دو هزار ورزشکار سازماندهی شده دارد.