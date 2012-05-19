افزایش 40 درصدی ارائه خدمات تامین اجتماعی در بیرجند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی اظهارداشت: رکورد انجام خدمات در آزمایشگاههای مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان در سال 90 نسبت به سال 89 بیش از 40 درصد افزایش داشته است.

فرزاد فیروزی اضافه کرد: طی سال گذشته بیش از 830 هزار نفر از بیمه شدگان به مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی در سطح استان مراجعه کرده و از خدمات مختلف بهره مند شده اند.

وی رشد مراجعات طب کار طی سال گذشته را نسبت به سال قبل 104 درصد عنوان کرد و بیان داشت: به منظور افزایش سطح کمی و کیفی خدمات درمانی اقدامات مختلفی در سال 90 انجام شده است.

فیروزی ادامه داد: در این راستا افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی در شهرستان نهبندان با اعتباری بالغ بر15 میلیارد ریال از مهمترین اقدامات بوده است.

به گفته وی همچنین جذب بیش از شش میلیارد ریال اعتبار جهت تجهیز واحدهای درمانی استان در سال 90 موجب برخورداری این مراکز از سطح استاندارد بسیار خوبی در زمینه تجهیزات پزشکی شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: کسب عنوان و تندیس برتر در جشنواره حاکمیت بالینی کشور توسط بیمارستان شهید دکتر رحیمی بیرجند در سال 90 نشان دهنده تلاش کارکنان این مرکز در ارائه خدمات مطلوب و افزایش رضایت مندی مراجعین است.

اهداء 200 جلد کتاب به کتابخانه درمانگاه تامین اجتماعی قاین

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: 200 جلد کتاب از سوی سرپرست درمانگاه تامین اجتماعی قاین به کتابخانه این مرکز درمانی اهداء شد.

فرزاد فیروزی اظهارداشت: با هدف توسعه فرهنگ کتاب خوانی و همچنین غنی تر کردن گنجینه کتاب درمانگاه تامین اجتماعی قاین بیش از 200 عنوان کتاب در موضوعات مختلف را به این کتابخانه اهداء کرده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: گسترش فرهنگ اهداء کتاب عامل بسیار موثری در ترویج کتاب خوانی و افزایش سرانه مطالعه در بین آحاد جامعه است.

اختصاص مقام چهارم دستیابی به سیستم عامل لینوکس به تامین اجتماعی استان

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی از ارتقای سیستم مکانیزه شعب تامین اجتماعی سطح استان به سیستم عامل لینوکس خبر داد.

سیدعلی اصغر محمودی اظهارداشت: به منظور رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و پرهیز از اختلال در امور اجرائی و ... کارکنان این مجموعه موفق شدند، ظرف 72 ساعت در ایام تعطیل و خارج از سرویس اداری سیستم عامل لینوکس را در سطح اداره کل و شعب تحت پوشش جایگرین سیستم عامل ویندوز کنند.

وی اضافه کرد: کلیه مراحل عملیات فوق در پایگاه فناوری اطلاعات اداره کل استان با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال انجام شده و خراسان جنوبی به عنوان چهارمین استان کشور پس از استان های پایلوت و تهران به این سیستم مجهز شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه هدف از راه اندازی سیستم عامل جدید تسریع در پاسخگویی و افزایش سطح رضایتمندی مخاطبان است، گفت: سیستم عامل فوق درمقیاس باسیستم عامل ویندوز مزایای قابل توجهی از قبیل ضریب بالای امنیتی، افزایش سرعت پردازش و ثبت اطلاعات، امکان ردیابی، رفع خطاها، امکان ارسال آنی اطلاعات شعب و... به ستاد مرکز را برخوردار است.