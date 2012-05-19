محمدعلی علومی در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف اثر تازهای با عنوان تحلیل قصههای ایرانی خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از قصههای ایرانی که در این کتاب نیز مورد توجه قرار گرفته است به یشتهای اوستا به ویژه بخشهایی از آن با عنوان بهرام یشت، تیریشت و آبان یشت رجوع میکند. این اسامی به ماههایی بازمیگردد که سرزمین ایران روزهایی خشک و بیآب را پشت سر میگذاشت و در داستانهایی که ساخته میشده نیز درباره ایزدانی بوده است که با آب سروکار داشته است.
وی افزود: این افسانهها و ایزدان در زندگی نیاکان ما تاثیر قابل توجهی داشتهاند و محتوایی اساطیری را عنوان میکردهاند که واکاوی آنها در واقع به ساخت داستانهای امروزین از این اسطورهها کمک میکند.
علومی در ادامه با بیان اینکه در این کتاب بیش از 400 قصه مورد تحلیل قرار گرفته است، گفت: من در پژوهشهای خودم در زمینه اسطورههای زبان فارسی به قصهای برخوردم که به فرهنگ و تمدن قبل از آریاییها برمیگشت و در آن اسطوره مشهوری به نام آینانا و دوموزی مورد استفاده قرار گرفته بود. استاد مهرداد بهار معتقد است که اقوام این منطق تحت تاثیر اساطیر بینالنهرین هستند و این قصه و بررسیهای من در این کتاب نیز درستی چنین نظری را تایید میکند.
وی همچنین گفت: بررسیهای من در این کتاب نشان میدهد که نیاکان ما در داستاننویسی به اصولی اعتقاد داشتهاند که ریشه در افسانهها و اساطیر دارد و در ادامه نیز منجر به خلق داستانهایی مانند هزار و یک شب و مثنوی معنوی و خمسه نظامی و... شده است. در واقع این افسانهها و داستانهای اساطیری در این پژوهش مقدمه خلق چنین داستانهایی عنوان شدهاند.
وی با بیان اینکه این اثر هنوز ناشری برای انتشار ندارد، افزود: پژوهش و نویسندگی در ایران جنون محض است. عدهای هستند که این حوزه را به نام خود زدهاند و از قضا کار هم نمیکنند. از طرف دیگر اگر کسی کاری را هم در این زمینه انجام دهد با حسادت و توهین و طعنه عملا سعی میکنند کار او را بیاهمیت جلوه دهند.
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