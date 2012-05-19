ضرورت ترویج ارزشهای دفاع مقدس/ خرمشهر متعلق به همه ملت ایران است

سردار هامون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توسعه و پیشرفت کنونی کشور مدیون ایثارگری، از خودگذشتگی و رشادتهای رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس است.

وی همچنین با اشاره به اینکه رزمندگان در عملیات بیت ‌المقدس با توکل به خداوند و تکیه بر نیروی ایمان خرمشهر را آزاد کردند، اظهار داشت: این عملیات یکی از بزرگترین عملیاتهای هشت سال دفاع مقدس بود که باعث سرافرازی ایران اسلامی شد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه خرمشهر مختص به یک شهر نیست بلکه به همه ملت ایران تعلق دارد، گفت: احیا و زنده نگهداشتن یاد و خاطرات چنین روزهایی وظیفه ‌ای سنگین و خطیر است که باید همه در راستای این مهم تلاش کنند.

وی افزود: آزادسازی خرمشهر و پیروزی در جنگ تحمیلی هدیه ‌ای از سوی خداوند به ملت مسلمان ایران بود و حفظ این هدیه و امانت الهی وظیفه ‌ای سنگین تک تک افراد جامعه است.

محمدی ادامه داد: فتح خرمشهر تمام معادلات نظام سلطه را برای به زانو در آوردن نظام مقدس جمهوری اسلامی برهم زد و در پی آن صدام و حامیانش در موضع تدافعی، چانه زنیهای بین المللی و موضع ضعف قرار گرفتند.