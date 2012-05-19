کشف 600 کیلوگرم مواد منفجره / حملات به مردم و نیروهای ارتش ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، طرفهای ذیربط در دیرالزور تلاش برای منفجر کردن یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده را خنثی و عوامل دخیل در این اقدام را دستگیر کردند.



نیروهای امنیتی همچنین یک خودروی بمبگذاری شده را که حدود 600 کیلوگرم مواد منفجره در آن جاسازی شده بود، در دمشق کشف کردند.



از سوی وزارت امور خارجه روسیه، حمله به ناظران بین المللی و تلاش مخالفان برای دریافت سلاح را محکوم کرد.



وزیر کشور تونس نیز کشته شدن دو تونسی را که به گروههای مسلح در سوریه پیوسته بودند، و دستگیری چند نفر دیگر را تایید کرد.



دستگاههای ذیربط در دیرالزور همچنین مقادیری بمب و کمربندهای انفجاری و مواد منفجره را در لانه تروریستها در محله دیرالعتیق شهر کشف کردند.



خبر دیگر اینکه دو نیروی حفظ امنیت به ضرب گلوله افراد مسلح در محله الجوره در شهر دیرالزور کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند.



به گفته منابع سوری، هیئتی از ناظران بین المللی با حضور در محل حمله، به دیدار مجروحان در بیمارستان نظامی استان رفتند.



جاسازی بمبهای مرگ ادامه دارد



از سوی دیگر گروههای مسلح تروریستی به جاسازی بمبهای دست ساز برای هدف قرار دادن شهروندان و نیروهای حفظ امنیت و واحدهای مهندسی ارتش ادامه می دهند.



به گزارش مهر، در این زمینه خبرنگار سانا گزارش داد بر اثر انفجار چندین بمب که گروههای مسلح در مناطق مختلف حماه کار گذاشته بودند، یک نیروی حفظ امنیت کشته و دو افسر دیگر زخمی شدند.



انفجار کامیون بمبگذاری شده



خبر دیگر اینکه یک دستگاه کامیون حاوی 200 کیلوگرم مواد منفجره در استان حماه منفجر و راننده تروریست آن هم کشته شد.



در حلب نیز، تروریستها با منفجر کردن بمبی از راه دور، یکی از اعضای تیم مهندسی ارتش سوریه را که درحال خنثی کردن آن بود، کشتند.



نیروهای واحد مهندسی ارتش همچنین دو بمبی را که گروههای تروریستی در این شهر کارگذاشته بودند، خنثی کردند که بمب اول 30 کیلوگرم و دومین بمب 5 کیلوگرم وزن داشت.