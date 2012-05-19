  1. ورزش
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

وزنه‌برداری قهرمانی جهان/

تیم وزنه برداری جوانان ایران سوم شد

تیم وزنه برداری جوانان ایران سوم شد

تیم وزنه برداری جوانان ایران با کسب 2 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنز و 530 امتیاز تیمی، بعد از چین و روسیه، روی سکوی سوم مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان سی و هشتمین دوره رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در گواتمالا، چین با 13 مدال طلا، 6 نقره و 578 امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و روسیه با 6 طلا، 6 نقره ، 3 برنز و 557 امتیاز بالاتر از ایران به عنوان نایب قهرمانی رسید.

ایران در مسابقات سال گذشته که به میزبانی مالزی برگزار شد برای نخستین بار در تاریخ وزنه برداری کشور به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

 شاگردان کوروش باقری در سی و هشتمین دوره رقابت های جهانی جوانان در گواتمالا با کسب 2 طلا، 4 نقره و 3 برنز و 530 امتیاز تیمی، روی سکوی سوم ایستادند.

کد مطلب 1605662

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