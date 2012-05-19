کنترل بازار با مسکن مهر تهران/ ساخت 200 هزار مسکن روستایی

علی نیکزاد در گفتگو با مهر در خصوص ساخت مسکن روستایی، اظهار داشت: براساس برنامه ریزی انجام شده امسال ساخت 300 هزار واحد مسکونی روستایی به اتمام رسیده و ساخت 200 هزار مسکن روستایی در کشور آغاز می شود.

وی بابیان اینکه تولید مسکن در کشور از نوع شهری و روستایی موجب تقویت تولید ملی و حمایت از 160 رشته صنعتی مرتبط با صنعت ساختمان می شود، گفت: تاکنون زمین و تسهیلات لازم در اختیار سازنده ها قرار گرفته است تا با حمایت از تولید، ساخت و ساز در کشور رونق بیشتری پیدا کند.

وزیر راه و شهرسازی به ساخت مسکن در داخل شهر تهران و کلانشرها از سوی دولت اشاره کرد و گفت: مسکن روستایی و مسکن مهر برای اقشار با آورده کمتر ساخته می شود ضمن آنکه برای مسکن مهر در کلان شهرها و تهران آورده متقاضیان بیشتر است.

وی بابیان اینکه عمده برنامه ما در سال 91 ساخت مسکن مهر در کلان شهرها است، افزود: در مسکن مهر شهر تهران، زمین های دولتی در اختیار سازندگان قرار می گیرد تا با تولید انبوه این نوع از مسکن مهر توسط دولت، بازار مسکن تنظیم شود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص شرایط متقاضیان، بیان کرد: متقاضیان باید واجد شرایط بوده و قبلا خانه و زمین از دولت نگرفته باشند به این معنا که اگر درآمد کمی دارند می توانند به مسکن مهر شهرهای جدید بروند و اگر باید در داخل شهرهای بزرگ مسکن تهیه کنند قطعا آورده آنها بالا خواهد بود.