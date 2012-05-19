  1. اقتصاد
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۵۵

نیکزاد به مهر اعلام کرد:

کنترل بازار با مسکن مهر تهران/ ساخت 200 هزار مسکن روستایی

کنترل بازار با مسکن مهر تهران/ ساخت 200 هزار مسکن روستایی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه ساخت 200 هزار واحد مسکن روستایی در کشور گفت: در مسکن مهر شهر تهران، زمین‌های دولتی در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد تا با تولید انبوه این نوع از مسکن، بازار مسکن تحت کنترل قرار گیرد.

علی نیکزاد در گفتگو با مهر در خصوص ساخت مسکن روستایی، اظهار داشت: براساس برنامه ریزی انجام شده امسال ساخت 300 هزار واحد مسکونی روستایی به اتمام رسیده و ساخت 200 هزار مسکن روستایی در کشور آغاز می شود.

وی بابیان اینکه تولید مسکن در کشور از نوع شهری و روستایی موجب تقویت تولید ملی و حمایت از 160 رشته صنعتی مرتبط با صنعت ساختمان می شود، گفت: تاکنون زمین و تسهیلات لازم در اختیار سازنده ها قرار گرفته است تا با حمایت از تولید، ساخت و ساز در کشور رونق بیشتری پیدا کند.
 
وزیر راه و شهرسازی به ساخت مسکن در داخل شهر تهران و کلانشرها از سوی دولت اشاره کرد و گفت: مسکن روستایی و مسکن مهر برای اقشار با آورده کمتر ساخته می شود ضمن آنکه برای مسکن مهر در کلان شهرها و تهران آورده متقاضیان بیشتر است.
 
وی بابیان اینکه عمده برنامه ما در سال 91 ساخت مسکن مهر در کلان شهرها است، افزود: در مسکن مهر شهر تهران، زمین های دولتی در اختیار سازندگان قرار می گیرد تا با تولید انبوه این نوع از مسکن مهر توسط دولت، بازار مسکن تنظیم شود.
 
وزیر راه و شهرسازی در خصوص شرایط متقاضیان، بیان کرد: متقاضیان باید واجد شرایط بوده و قبلا خانه و زمین از دولت نگرفته باشند به این معنا که اگر درآمد کمی دارند می توانند به مسکن مهر شهرهای جدید بروند و اگر باید در داخل شهرهای بزرگ مسکن تهیه کنند قطعا آورده آنها بالا خواهد بود.
کد مطلب 1605664

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