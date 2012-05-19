154 روستای خراسان شمالی دارای روحانی مستقر هستند

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این موضوع افزود: این تعداد روحانی به صورت‌های استقرار تمام وقت، پاره وقت، خود استقراری و طرح هجرت در روستاهای استان مشغول فعالیت هستند.

وی اظهار داشت: از این تعداد، 63 روحانی در قالب طرح هجرت، 47 روحانی به صورت استقرار تمام وقت، 32 روحانی به صورت استقرار پاره وقت و 12 روحانی نیز به صورت خود استقراری مشغول فعالیت‌های مذهبی در روستاهای استان هستند.

این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر 119 روستای استان دارای خانه عالم بوده و 11 باب خانه عالم دیگر نیز در دست احداث است.

وی افزود: 11 باب خانه عالم در دست احداث در روستاهای استان نیز تا پایان خردادماه سال جاری و همزمان با هفته تبلیغات اسلامی به بهره برداری می‌رسد.

حجت الاسلام روحانی نیا بودجه مورد نیاز برای تکمیل خانه‌های عالم نیمه کاره استان را یک میلیارد و 300 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: ساخت هر خانه عالم در حدود 300 میلیون ریال اعتبار لازم دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در برخی روستاهای استان خانه عالم احداث شده اما هنوز در آن روستاها روحانی استقرار نیافته است اظهار داشت: پایین بودن سطح حوزه‌های خراسان شمالی مهم‌ترین علت عدم تمایل روحانیون برای استقرار در استان است.