تلاش مذبوحانه برای تضعیف روحیه تذکر لسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی عبداللهی در جمع آمران به معروف و ناهیان از منکر گروه فرهنگی جهادی بشیر با اشاره به آیات و روایات متعدد در مورد جایگاه والای امر به معروف، فعالیت آمران به معروف و ناهیان از منکر را موجب حیات جامعه اسلامی دانست و این عمل عبادی و الهی را سبب رشد و تعالی جامعه بشری عنوان کرد.
وی اظهار داشت: جامعه متدین کشور ما بر جامعه بیتفاوت غالب است و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر موجب تقویت جامعه متدین و رضایتمندی آنها خواهد شد.
حجتالاسلام عبداللهی با اشاره به حمایت همه مجموعه نظام از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: همه مجموعههای قضایی، انتظامی و فرهنگی از فعالیت آمران به معروف خرسند هستند و حمایت از آنها را وظیفه خود میدانند.
رئیس دادگاه ویژه روحانیت قم خطاب به آمران به معروف گفت: اگر اخلاص در امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید نفوذ کلام شما تاثیر بیشتری خواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر رفتار یک نفر به واسطه امر به معروف و نهی از منکر شما اصلاح شود، رضایت خداوند را به دنبال خواهد داشت و مورد لطف حضرت احدیت قرار خواهید گرفت.
حجتالاسلام عبداللهی با اشاره به تلاشهای مذبوحانه ضدفرهنگی که سعی در تضعیف روحیه تذکر لسانی در جامعه دارد، خطاب به آمران به معروف و ناهیان از منکر اظهار داشت: این تلاشها با خلوص نیت شما از بین خواهد رفت و هر جا اخلاص و رضای خداوند وجود داشته باشد نقشههای دشمنان نقش بر آب خواهد شد.
وی اضافه کرد: اینکه رسانههای جمعی ضد انقلابها علیه فعالیتهای امر به معروف و نهی از منکر موضعگیری غیرمنطقی گرفتهاند نشان دهنده سیلی خوردن آنها و مهم بودن این فعالیتهاست.
رئیس دادگاه ویژه روحانیت با بیان اینکه زیبایی امر به معروف و نهی از منکر در خوشرویی آمران به معروف جلوهگری میکند، از طلاب گروه فرهنگی جهادی بشیر خواست که فعالیتهای خود را در سایر شهرهای کشور گسترش دهند.
حجتالاسلام عبداللهی گفت: اگر دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در هر جامعهای احیا شود آن جامعه را از حوادث و بلاها مصون میکند.
حجتالاسلام مجید بیکزاده مسئول گروه فرهنگی جهادی بشیر نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از فعالیت این گروه، از حمایتهای مجموعه دستگاههای قضایی و انتظامی در راستای ترویج تذکر لسانی قدردانی کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دادگاه ویژه روحانیت قم نسبت به تلاش مذبوحانه دشمنان برای تضعیف روحیه تذکر لسانی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی عبداللهی در جمع آمران به معروف و ناهیان از منکر گروه فرهنگی جهادی بشیر با اشاره به آیات و روایات متعدد در مورد جایگاه والای امر به معروف، فعالیت آمران به معروف و ناهیان از منکر را موجب حیات جامعه اسلامی دانست و این عمل عبادی و الهی را سبب رشد و تعالی جامعه بشری عنوان کرد.
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