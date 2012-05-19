پیام متفاوت مذاکرات در بغداد/ ایران هیچ فشاری را تحمل نمی کند

دکتر "علی اکبر ولایتی" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت اصلی برگزاری دور دوم مذاکرات هسته ای میان گروه 1+5 و ایران در بغداد و پیشنهادهای دیگر کشورهای غربی که در این زمینه ارائه داده بودند، اظهار داشت: برگزاری مذاکرات هسته ای بین گروه 1+5 و ایران در بغداد با پیشنهاد و پیگیری جمهوری اسلامی ایران محقق شده است. در صورتی که در ابتدا نظر گروه 1+5 برگزاری مذاکرات در اتریش، سوییس یا نروژ بود، اما جمهوری اسلامی ایران بر روی بغداد تکیه داشت که در نهایت برگزاری مذاکرات در استانبول و بغداد مورد توافق قرار گرفت.

نظر جمهوری اسلامی ایران تامین شد



مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری تاکید کرد: در واقع در نهایت نظر ما در این موضوع تامین شد که یک پیروزی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. از طرفی برگزاری این نشست یک اعتبار بین المللی برای عراق محسوب می شود، چون سابقه نداشته دربغداد اجلاسی با حیثیت بین المللی برگزار شود و عملا بغداد جایگزین ژنو یا وین یا اسلو برای برگزاری مذاکرات در موضوعی بین المللی شود.



وی در ادامه اظهار داشت: برگزاری این مذاکرات در بغداد جز در سایه روابط دوستانه ای که بین ایران و عراق است، به شکل دیگری محقق نمی شد. این اتفاق خود پیامهای مختلفی دارد که از جمله آنها این است که بر خلاف آنچه در دنیا تبلیغ می کنند در عراق امنیت برقرار است، البته ممکن است برخی از خرابکارها و تروریستها در عراق اقداماتی انجام دهند که این مسئله ممکن است در هر کشور دیگری نیز اتفاق بیافتد.





دکتر ولایتی تصریح کرد: وقایع این چنینی نشان از عدم وجود امنیت در کشوری همچون عراق نیست، برگزاری بسیار موفق نشست اتحادیه عرب در بغداد و هم اکنون اجلاس 1+5 و ایران خود یک نشانه عملی بر این است که دولت مالکی پس از بیرون کردن نظامیان آمریکایی قادر به تامین امنیت عراق است و تا حدی اعتبار دارد که دیگر کشورها بغداد را به عنوان مرکز گفتگوهای بین المللی انتخاب کنند.

ایران فشاری را تحمل نمی کند/ امیدواری به نشست بغداد وجود دارد



مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری درباره فشارهای احتمالی بر ایران پیش از آغاز مذاکرات بغداد اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران هیچ فشاری را تحمل نمی کند و در کمال اختیار در رابطه با سرنوشت خودش در موضوع هسته ای تصمیم می گیرد.



ولایتی درباره نتیجه احتمالی مذاکرات سوم خردادماه 1+5 و ایران نیز اظهار داشت: در بخشی که با جمهوری اسلامی ایران است، ما تصمیم داریم در چارچوب مقررات بین المللی و حقوقی ایران گفتگوها انجام شود.

ولایتی افزود: از طرف دیگر اگر کشورهای عضو 1+5 حسن نیت داشته و پایبند به مقررات بین المللی باشند و در صدد تحمیل غیرقانونی نظرات خودشان نباشند، امیدواری به اجلاس بغداد وجود دارد.



خاطر نشان می شود مذاکره کننده ارشد هسته ای جمهوری اسلامی ایران در پایان نشست استانبول (26 فروردین ماه) با تاکید بر مواضع مقتدرانه ایران، اظهار داشت: آنچه اهمیت دارد لزوم دستیابی ملت ایران به حقوق مشروع خود بر اساس معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای است. مذاکرات اخیر ایران با گروه 1+5 در استانبول با توافق برای ادامه مذاکرات در بغداد در روز 23 می آتی (سوم خردادماه) پایان یافت.



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گفتگو: محمدعلی تخت رونده