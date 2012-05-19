16 خرداد اولین پرواز به عتبات عالیات از فرودگاه زنجان انجام می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید شجاعییگانه شامگاه جمعه در آئین افتتاح پروازهای بین المللی از فرودگاه زنجان با اشاره به اینکه در اولین پرواز خارجی فرودگاه زنجان 240 نفر به سرزمین وحی اعزام شدند و پس از دو هفته نیز دومین گروه عازم خانه خدا خواهند شد، افزود: واحد سوختگیری این فرودگاه با ظرفیت 360 هزار لیتر و با سه دستگاه خودرو تانکر آماده سوخترسانی به انواع هواپیما و هلیکوپتر است.
وی ادامه داد: دریافت اعتبار لازم برای توسعه ترمینالهای ورودی و خروجی به میزان 1800 مترمربع برای انجام پروازهای برونمرزی، اختصاص اعتبار لازم برای خرید خدمات هندلینگ پروازها، احداث اتوبان اختصاصی فرودگاه و اخذ مجوز مرز هوایی، از جمله اقدامات توسعهای این فرودگاه بهشمار میرود.
همچنین معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: پروژه فرودگاه زنجان طی 3 سال گذشته روند خوبی را طی کرده است و امروز شاهد فعالیتهای خوبی در فرودگاه زنجان هستیم، چرا که یکی از عمدهترین مشکل در حمل و نقل هوایی کشور، وجود فرودگاههای بدون استفاده بود که فرودگاه زنجان را نیز باید جزو همین فرودگاهها دانست که خوشبختانه با تلاشهای گسترده، امروز شاهد اولین پرواز خارجی از این فرودگاه بودیم و تا قبل از این نیز طی هفته شاهد دو پرواز داخلی به مشهد مقدس از این فرودگاه هستیم.
علیاکبر کریمی با اشاره به اینکه بهرهبرداری از فرودگاه زنجان در پی تحقق چندین پروژه بود، تصریح کرد: افتتاح بزرگراه زنجان به فرودگاه به طول 10 کیلومتر، تجهیز و نصب سیستم روشنایی با مشارکت استان و شرکت فرودگاههای کشور با صرف بالغ بر 20 میلیارد ریال اعتبار که مصوبه سفر اول هیئت دولت به استان زنجان بود و بهرهبرداری از سیستم سوختگیری فرودگاه با 32 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، از جمله این موارد بود.
وی افزود: همچنین با صرف 2 میلیارد ریال برای تأمین و استقرار تجهیزات فنی، ایمنی و سرویس ارائه خدمات به مسافران، توسعه باند فرودگاه که امروز کلنگزنی شد و احداث سالن ترمینال برای پروازهای خارجی به مساحت 6000 مترمربع که از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان مصوب شد، در طرح اولیه فرودگاه پیشبینی شده بود و امروز شاهد تحقق همه اهداف استان در این زمینه هستیم.
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