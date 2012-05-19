16 خرداد اولین پرواز به عتبات عالیات از فرودگاه زنجان انجام می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید شجاعی‌یگانه شامگاه جمعه در آئین افتتاح پروازهای بین المللی از فرودگاه زنجان با اشاره به اینکه در اولین پرواز خارجی فرودگاه زنجان 240 نفر به سرزمین وحی اعزام شدند و پس از دو هفته نیز دومین گروه عازم خانه خدا خواهند شد، افزود: واحد سوخت‌گیری این فرودگاه با ظرفیت 360 هزار لیتر و با سه دستگاه خودرو تانکر آماده سوخت‌رسانی به انواع هواپیما و هلی‌کوپتر است.

وی ادامه داد: دریافت اعتبار لازم برای توسعه ترمینال‌های ورودی و خروجی به میزان 1800 مترمربع برای انجام پروازهای برون‌مرزی، اختصاص اعتبار لازم برای خرید خدمات هندلینگ پروازها، احداث اتوبان اختصاصی فرودگاه و اخذ مجوز مرز هوایی، از جمله اقدامات توسعه‌ای این فرودگاه به‌شمار می‌رود.

همچنین معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: پروژه فرودگاه زنجان طی 3 سال گذشته روند خوبی را طی کرده است و امروز شاهد فعالیت‌های خوبی در فرودگاه زنجان هستیم، چرا که یکی از عمده‌ترین مشکل در حمل و نقل هوایی کشور، وجود فرودگاه‌های بدون استفاده بود که فرودگاه زنجان را نیز باید جزو همین فرودگاه‌ها دانست که خوشبختانه با تلاش‌های گسترده، امروز شاهد اولین پرواز خارجی از این فرودگاه بودیم و تا قبل از این نیز طی هفته شاهد دو پرواز داخلی به مشهد مقدس از این فرودگاه هستیم.