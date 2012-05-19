«الماس» ایتالیایی در دستان ناشر ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن اروپایی پژوهش کیفیت (ESQR) سازمانی است که خود را وقف شناخت شیوه‌های ارتقای کیفیت و پژوهش‌های میدانی در این زمینه کرده و تاکنون توانسته سهم به‌سزایی در ارتقای فرهنگ کیفیت‌خواهی از طریق اعطای جایزه و امتیاز در اروپا داشته باشد.

این سازمان برترین‌ها را شناسایی و بدعت‌گذاران را معرفی‌ می‌کند، متفکران دوراندیش را نام می‌برد و با گسترش دانسته‌ها، رویکردهای اصولی را به‌آگاهی همگان می‌رساند تا دست‌یافتن به‌نتایج چشم‌گیرتر برای همه ممکن شود.

این سازمان جایزه جهانی «الماس» را برای جلب رضایت مشتری در سال 2012، روز یک‌شنبه 24 ژوئن برابر با 4 تیرماه در شهر رم به ‌شرکت‌ها و سازمان‌های برگزیده تقدیم خواهد کرد.

شباویز هم در میان انتخاب‌شدگان قرار دارد تا به‌گفته داوران «از تعهد شباویز برای جلب رضایت خوانندگان و پیشرفت روزبه‌روز این انتشارات» قدردانی به‌عمل آید.