  1. فرهنگ و ادب
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۳۵

«الماس» ایتالیایی در دستان ناشر ایرانی

«الماس» ایتالیایی در دستان ناشر ایرانی

جایزه‌ جهانی «الماس» برای موفقیت در جلب رضایت مشتریان به انتشارات شباویز از ایران رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن اروپایی پژوهش کیفیت (ESQR) سازمانی است که خود را وقف شناخت شیوه‌های ارتقای کیفیت و پژوهش‌های میدانی در این زمینه کرده و تاکنون توانسته سهم به‌سزایی در ارتقای فرهنگ کیفیت‌خواهی از طریق اعطای جایزه و امتیاز در اروپا داشته باشد.

این سازمان برترین‌ها را شناسایی و بدعت‌گذاران را معرفی‌ می‌کند، متفکران دوراندیش را نام می‌برد و با گسترش دانسته‌ها، رویکردهای اصولی را به‌آگاهی همگان می‌رساند تا دست‌یافتن به‌نتایج چشم‌گیرتر برای همه ممکن شود.

این سازمان جایزه جهانی «الماس» را برای جلب رضایت مشتری در سال 2012، روز یک‌شنبه 24 ژوئن برابر با 4 تیرماه در شهر رم به ‌شرکت‌ها و سازمان‌های برگزیده تقدیم خواهد کرد.

شباویز هم در میان انتخاب‌شدگان قرار دارد تا به‌گفته داوران «از تعهد شباویز برای جلب رضایت خوانندگان و پیشرفت روزبه‌روز این انتشارات» قدردانی به‌عمل آید.

کد مطلب 1605677

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه