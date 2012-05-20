  1. سیاست
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۲۵

رضایی در گفتگو با مهر:

اختلافات مسئولان قوا ازکارآیی نظام می‌کاهد/مجلس و دولت هماهنگتر شوند

اختلافات مسئولان قوا ازکارآیی نظام می‌کاهد/مجلس و دولت هماهنگتر شوند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اختلافات مسئولان قوا باعث پائین آمدن کارآیی نظام می شود، ابراز امیدورای کرد که با آغاز به کار مجلس نهم شاهد هماهنگی بیشتر در سطح قوا و مسئولان کشوری باشیم.

محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه تعامل مجلس نهم با دولت دهم افزود: با توجه به اینکه دولت و مجلس از اصولگرایان تشکیل شده باید رابطه سازنده و مثبتی بین این دو قوه بوجود آید از این رو امیدوارم در دوره جدید مجلس دیگر شاهد ادامه اختلافات نباشیم.

وی در ادامه استقلال قوا را امری لازم و ضروری دانست و در عین حال اظهار داشت: سه قوه می توانند با جدیت اهداف و برنامه های خود را دنبال کنند ولی منازعه و اختلاف باعث پائین آمدن کارایی نظام می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز امیدورای کرد که با آغاز به کار مجلس نهم شاهد هماهنگی بیشتر در سطح قوا و مسئولان کشوری باشیم.

رضایی همچنین از منتخبین مردم در مجلس نهم خواست در روزهای نخست مجلس حل مشکلات مردم را در دستور کار قرار دهند و از مجادله و دامن زدن به اختلافات پرهیز کنند. 

کد مطلب 1605678

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