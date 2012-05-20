محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه تعامل مجلس نهم با دولت دهم افزود: با توجه به اینکه دولت و مجلس از اصولگرایان تشکیل شده باید رابطه سازنده و مثبتی بین این دو قوه بوجود آید از این رو امیدوارم در دوره جدید مجلس دیگر شاهد ادامه اختلافات نباشیم.

وی در ادامه استقلال قوا را امری لازم و ضروری دانست و در عین حال اظهار داشت: سه قوه می توانند با جدیت اهداف و برنامه های خود را دنبال کنند ولی منازعه و اختلاف باعث پائین آمدن کارایی نظام می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز امیدورای کرد که با آغاز به کار مجلس نهم شاهد هماهنگی بیشتر در سطح قوا و مسئولان کشوری باشیم.

رضایی همچنین از منتخبین مردم در مجلس نهم خواست در روزهای نخست مجلس حل مشکلات مردم را در دستور کار قرار دهند و از مجادله و دامن زدن به اختلافات پرهیز کنند.