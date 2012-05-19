  1. ورزش
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۴۴

دروگبا شایعه پیوستن به بارسلونا را تکذیب کرد

دروگبا شایعه پیوستن به بارسلونا را تکذیب کرد

دیدیه دروگبا خبر انتقال تابستانی به تیم فوتبال بارسلونا را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد ملی پوش ساحل عاجی تیم فوتبال چلسی امسال با این تیم به پایان می رسد و آینده این بازیکن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وی در پاسخ به شایعه حضور در بارسا گفت: در حال حاضر مهم ترین چیز دیدار پایانی رقابت های لیگ قهرمانان اروپاست و من فقط به بازی با بایرن مونیخ فکر می کنم. مردم از این بازی به عنوان آخرین بازی من برای چلسی یاد می کنند و می گویند به بارسلونا منتقل می شوم اما اینها واقعیت ندارد.

دروگبا افزود: خیلی خوشحالم چرا که بار دیگر با چلسی به فینال راه پیدا کرده ام. ما چهار سال منتظر این لحظه بوده ایم و آینده من مهم نیست.

کد مطلب 1605680

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