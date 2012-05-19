دروگبا شایعه پیوستن به بارسلونا را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد ملی پوش ساحل عاجی تیم فوتبال چلسی امسال با این تیم به پایان می رسد و آینده این بازیکن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وی در پاسخ به شایعه حضور در بارسا گفت: در حال حاضر مهم ترین چیز دیدار پایانی رقابت های لیگ قهرمانان اروپاست و من فقط به بازی با بایرن مونیخ فکر می کنم. مردم از این بازی به عنوان آخرین بازی من برای چلسی یاد می کنند و می گویند به بارسلونا منتقل می شوم اما اینها واقعیت ندارد.

دروگبا افزود: خیلی خوشحالم چرا که بار دیگر با چلسی به فینال راه پیدا کرده ام. ما چهار سال منتظر این لحظه بوده ایم و آینده من مهم نیست.