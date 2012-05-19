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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۴۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

برداشت گوجه فرنگی در خوزستان آغاز شد

برداشت گوجه فرنگی در خوزستان آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: برداشت گوجه فرنگی بهاره در این استان آغاز شد به گونه ای که هم اکنون قیمت این محصول در خوزستان کاهش یافته است.

محمد قاسمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوزستان در زمینه تولیدگوجه فرنگی پس از استانهای هرمزگان و بوشهر در جایگاه سوم قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود امسال 450 هزار تن گوجه فرنگی از مزارع استان برداشت می شود، تصریح کرد: 13هزار هکتار از مزارع کشاورزی خوزستان به زیرکشت گوجه فرنگی رفته است.

قاسمی نژاد با اشاره به اینکه بیشترین محصول گوجه در شهرهای دزفول، اندیمشک، اهواز، رامهرمز، شوش و گتوند برداشت می شود، عنوان کرد: برداشت گوجه فرنگی کشت بهاره در خوزستان از اواخر اردیبهشت آغاز می شود و تا اواخر خرداد ادامه دارد.

مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: امسال بیش از 15 هزار تن گوجه برداشت شده در استان صادر شود.

گوجه فرنگی به علت دارا بودن ویتامینهای ب ، آ و ث و مواد معدنی مانند کلسیم، فسفر و آهن در تامین انرژی و تقویت بدن نقش موثری ایفا می ‌کند. مصرف گوجه ‌فرنگی برای مبتلایان به درد مفاصل ، نقرس و روماتیسم نیز مفید است.
کد مطلب 1605681

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