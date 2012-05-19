برداشت گوجه فرنگی در خوزستان آغاز شد

محمد قاسمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوزستان در زمینه تولیدگوجه فرنگی پس از استانهای هرمزگان و بوشهر در جایگاه سوم قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود امسال 450 هزار تن گوجه فرنگی از مزارع استان برداشت می شود، تصریح کرد: 13هزار هکتار از مزارع کشاورزی خوزستان به زیرکشت گوجه فرنگی رفته است.



قاسمی نژاد با اشاره به اینکه بیشترین محصول گوجه در شهرهای دزفول، اندیمشک، اهواز، رامهرمز، شوش و گتوند برداشت می شود، عنوان کرد: برداشت گوجه فرنگی کشت بهاره در خوزستان از اواخر اردیبهشت آغاز می شود و تا اواخر خرداد ادامه دارد.



مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: امسال بیش از 15 هزار تن گوجه برداشت شده در استان صادر شود.



گوجه فرنگی به علت دارا بودن ویتامینهای ب ، آ و ث و مواد معدنی مانند کلسیم، فسفر و آهن در تامین انرژی و تقویت بدن نقش موثری ایفا می ‌کند. مصرف گوجه ‌فرنگی برای مبتلایان به درد مفاصل ، نقرس و روماتیسم نیز مفید است.