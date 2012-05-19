توافق جدید نفتی ایران با موسسات علمی برزیل و ژاپن

حسین ایرانمنش در گفتگو با مهر با اشاره به ضرورت انتقال برخی از فن آوری‌ها تکنولوژی‌های پیچیده صنایع نفت و گاز به داخل کشور، گفت: بر این اساس امضای تفاهم نامه های همکاری با موسسات معتبر پژوهشی و مطالعاتی معتبر جهان در دستور کار قرار دارد.

رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با اعلام اینکه اخیرا موافقت نامه همکاری با یک موسسه علمی ژاپنی برای صرفه جویی انرژی امضا شده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود با مشارکت این موسسه آسیایی امکان اجرای طرحهای جدیدی برای مدیریت مصرف سوخت و انرژی در کشور فراهم شود.

این مقام مسئول همچنین از امضای تفاهم نامه همکاری دیگری با یک موسسه معتبر علمی و پژوهشی در برزیل خبر داد و افزود: هدف از آغاز این همکاری مشترک دستیابی به برخی از فن آوری‌ها و تکنولوژی‌های فعالیت صنایع نفت و گاز در آبهای عمیق است.

وی همچنین از انجام مذاکراتی با دو موسسه معتبر علمی از کشورهای چین و مالزی خبر داد و یادآور شد: پیش بینی می‌شود با توافق نهایی با این موسات به زودی قراردادهای جدید علمی امضا شود.

ایرانمنش در ادامه با اشاره به توافق نهایی بین موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ایران و یک موسسه بزرگ علمی نفت و گاز در اروپا، تاکید کرد: قرار است با مشارکت این موسسه علمی یک دوره آموزشی MBA در حوزه انرژی در تهران برگزار شود.

رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با بیان اینکه فاز اول دوره پیش نیاز آموزشی تیر ماه و دوره اصلی مهر ماه سالجاری در تهران برگزار خواهد شد، تبیین کرد: این احتمال دارد که یک دوره فشرده اموزشی هم در این کشور اروپایی برگزار شود.