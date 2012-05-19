4800 مترمربع به فضای کتابخانه ای کهگیویه و بویراحمد افزوده می شود

نادر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروژه ها از مصوبات سفر دور سوم و چهارم رئیس جمهور و هیئت دولت به این استان است.

وی بیان کرد: این پروژه ها در شهرستان بویراحمد، کهگیلویه، بهمئی و چرام هستند که بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

حسینی عنوان کرد: در صورت تامین اعتبار لازم، این کتابخانه ها در سال آینده به بهره برداری می رسند.

شبکه دیجیتالی کتابخوان در استان راه اندازی شد

مدیرکل کتابخانه های کهگیلویه و بویراحمد همچنین از راه اندازی شبکه کتابخوانان حرفه ای با هدف ارتقای سطح مطالعه مفید در استان خبرداد.

حسینی بیان داشت: شبکه کتابخوانان حرفه ای نخستین شبکه اجتماعی کتاب محور در ایران به شکل دیجیتال است.

وی با اشاره به راه اندازی این سایت در استان همزمان با سراسر کشور افزود: هدف از این شبکه وجود فضایی مجازی برای بحث وتبادل نظر در مورد کتاب، نویسندگان، ناشرین وکلیه علاقه مندان عرصه کتاب وکتابخوانی است.

حسینی یادآور شد: برگزاری هرماه 15 مسابقه کتابخوانی به صورت مکتوب و اینترنتی برای اعضا، یکی از ویژگی های این شبکه کتابخوان است.

وی همچنین از انعقاد تفاهم نامه طرح پژوهشی بین کتابخانه های عمومی و دانشگاه یاسوج به ارزش بیش از 14 میلیون ریال خبرداد و گفت: انجام فعالیتهای پژوهشی برای توسعه فرهنگ کتابخوانی از اهداف این تفاهم نامه است.