جدایی قریب الوقوع عابدینی و چهار بازیکن اصلی/ هیچ خریداری نیست!

امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت باشگاه‌های داماش گیلان و گهر زاگرس دورود ضمن بیان مطلب فوق گفت: با وجود شایعاتی که در خصوص پیدا شدن خریدار برای باشگاه داماش و همچنین مذاکره ما با مربیان مختلف مطرح می‌شود هیچکدام از این موضوعات صحت ندارد، چون هنوز خریداری برای باشگاه داماش پیدا نشده است!

وی افزود: هر خریداری پا پیش می‌گذارد دو دو تا چهارتا می‌کند و می‌بیند که هیچ تسهیلاتی به وی تعلق نمی‌گیرد و از سوی دیگر اجازه ندارد تیم را از شهرستان بیرون ببرد. علاوه بر اینها، باشگاه داماش چهار میلیارد بدهی دارد که باید توسط خریدار آن فوری پرداخت شود و خریداری که برای فصل آینده تیم ببندد و هزینه کند حداقل باید 10 میلیارد تومان روی میزش تا پایان فصل داشته باشد.

مدیرعامل باشگاه داماش تاکید کرد: علاوه بر این موارد 6 میلیارد تومان نیز برای خرید امتیاز تیم در نظر بگیرید که در مجموع، این هزینه بالغ بر 20 میلیارد می‌شود. ضمن اینکه مالیاتی را که خریدار باید بپردازد را نیز نباید فراموش کنید. با این شرایط فکر می‌کنید چه کسی برای خرید امتیاز باشگاه پا پیش می‌گذرد؟

وی در پاسخ به این پرسش که "جدی‌ترین پیشنهاد رسمی به شما برای خرید امتیاز باشگاه داماش چقدر بوده است؟"، گفت: جدی‌ترین پیشنهاد خرید امتیاز داماش چهار میلیارد تومان بوده است. ما با آن خریدار شرط کرده‌ایم که چهار میلیارد بدهی باشگاه را نیز بپردازد و تیم را از استان گیلان خارج نکند.

عابدینی خاطر نشان کرد: متاسفانه در خصوص این انتقال به دلیل مشکلاتی که برای واگذاری امتیاز داماش وجود دارد آنقدر معطل کردیم که فروش امتیاز باشگاه صورت نگرفت. در همین خصوص مسئولان قضایی اعلام کردند که ابتدا باید از مالک مجوزی برای فروش گرفته شود که همین موضوع دو ماه طول کشید و اخیراً این مجوز صادر شده است. بر اساس این مجوز هنگامی که ما با نمایندگان مالک باشگاه داماش برای انتقال امتیاز تیم مذاکره می‌کنیم آنها می‌گویند ما اختیاری نداریم!

عابدینی تاکید کرد: به استناد اساسنامه باشگاه داماش، من نیز می‌توانم امتیاز تیم را بفروشم اما متاسفانه اجازه تصمیم گیری و اختیار در این خصوص به من نمی‌دهند. ای کاش آقایان برای رهایی از این بلاتکلیفی اجازه دهند من امتیاز تیم را بفروشم بعد می‌توانند تا 40 سال در خصوص فروش این امتیاز مرا مورد حسابرسی قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تکلیف سرمربی و تمرینات تیم داماش گیلان معلوم نیست، اظهار داشت: در شرایط فعلی جدایی جهانگیرعسکری، میلاد زنیدپور، محمد غلامی و محمد محمدی از تیم داماش قطعی شده و اگر تا هفته آینده تکلیف سایر بازیکنان را مشخص نکنیم آنها نیز جدا خواهند شد. با این شرایط رویم نمی‌شود که با هیچ مربی برای هدایت داماش در فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر حرف بزنم.

مدیرعامل باشگاه داماش تاکید کرد:‌ اگر تا پایان هفته تکلیفم مشخص نشود به طور رسمی از مدیرعاملی باشگاه داماش کناره گیری خواهم کرد و دیگر هیچ مسئولیتی را قبول نمی‌کنم.

عابدینی در پاسخ به این پرسش که آیا امتیاز تیم گهر نیز واگذار می‌شود، گفت: متاسفانه بضاعت شهر دورود برای تیمداری در رقابت‌های لیگ برتر خیلی ضعیف است و باید برای ارتقای این بضاعت همه مسئولین استان دست به کار شوند. بهتر است مسئولان استان به جای شعار دادن کار عملیاتی را شروع کنند چون زمان زیادی در اختیار ندارند و اگر دیر شود حتی امتیاز تیم را هم نمی‌شود واگذار کرد.

وی در خاتمه تاکید کرد: من مسئولیتم را در قبال تیم گهر انجام دادم و دیگر هیچ کاری به این باشگاه ندارم.