روستاهای بالای 10 خانوار خراسان جنوبی برق دار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی ضامن در یازدهمین همایش ایمنی شرکت توزیع برق خراسان جنوبی، گفت: سال گذشته 27 روستا در خراسان جنوبی برق دار شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه کاهش تلفات از 9.2 به 7.5 یکی از اهداف این شرکت در سال گذشته رسیده است، افزود: در این زمینه با اقدامات بسیار خوب همکاران در شرکت های توزیع نیروی برق هدفمان در کاهش تلفات را به 7.32 رسانده‌ایم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه تلفات برق در کشور باید به 14 درصد برسد، ادامه داد: در خراسان جنوبی با اقدامات انجام شده این مورد در حال حاضر به 7.32 رسیده است که از میانگین برنامه پنجم توسعه جلوتر هستیم.

ضامن با اشاره به اینکه میزان خاموشی برق در کشور بالای چهار دقیقه است، تاکید کرد: در سال جاری این میزان در خراسان جنوبی 55 ثانیه در روز به ازای هر مشترک بوده است.

وی اظهار کرد: در سال گذشته قریب به 200 پروژه این شرکت به شکل رسمی افتتاح شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال گذشته 17 هزار انشعاب برق در استان فروش رفته است، گفت: از این تعداد پنج تا شش هزار انشعاب مربوط به مسکن مهر بوده است.

ضامن یکی از برنامه های مشترک با شرکت آب منطقه ای را نصب کنتور هوشمند در چاه های کشاورزی دانست و تصریح کرد: در این زمینه در سال گذشته هزار کنتور هوشمند در چاه های کشاورزی استان نصب شده است.

وی ادامه داد: در سال 91 باید این تعداد به 1600 کنتور هوشمند برسد و کل چاه های کشاورزی را هوشمند کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی طرح فهام را یکی از طرح های این شرکت برای سال جاری عنوان و بیان کرد: در این زمینه کنتور های مکانیکی به هوشمند مبدل خواهند شد.

بی حجابی در جامعه یک بردگی مدرن است

دبیر شورای فرهنگی شرکت های صنعت آب و برق خراسان جنوبی گفت: برهنگی زنان در جامعه، سوغات غرب و یک نوع بردگی مدرن است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی در یازدهمین همایش ایمنی این شرکت، تمدن را از مدال های افتخار برای هر ملتی دانست و افزود: امروزه به اشتباه تمدن را با فرهنگ یکی می دانند در صورتی که این طور نیست.

وی با بیان اینکه تمدن زیر ساخت فرهنگ است، اظهار کرد: هر موضوعی قبل از نهادینه شدن نیازمند بسترسازی لازم در جامعه است.

دبیر شورای فرهنگی شرکت های صنعت آب و برق خراسان جنوبی افزود: این مهم بالاترین تاثیر را در فرهنگ سازی والدین به خصوص مادران می تواند داشته باشند.

حجت الاسلام حسینی عنوان کرد: تمام نقش های مهم در حوزه تربیت فرزندان جامعه که در نهایت منجر به فرهنگ اجتماعی می شود به دست والدین به خصوص مادران است.

وی تاکید کرد: زنان باید جایگاه خود در جامعه را بشناسند و فریب فرهنگ غرب را نخورند.

حجت الاسلام حسینی، اظهار کرد: حدود 17 امام جماعت در شرکت های صنعت آب و برق خراسان جنوبی فعالیت دارند.