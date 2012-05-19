بیکاری مهمترین علت ارتکاب جرم توسط جوانان زیر 25سال است

سرهنگ فریدون محمد بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارتکاب جرایم توسط جوانان زیر 25 سال به دلایل مختلفی روی می دهد که باعث می شود جوانان که نیروی کار محسوب می شوند به سمت ارتکاب جرم پیش روند.

به گفته وی، بیکاری مهمترین علت ارتکاب جرم توسط این قشر است. بیکاری و درآمد اقتصادی پایین باعث می شود که افراد به ارتکاب جرایمی مانند سرقت، زورگیری و نزاع روی آورند.

معاون اجتماعی پلیس پیشگیری کشور با اعلام اینکه شرایط خانوادگی، معیشت و منطقه آلوده نیز در وقوع جرم موثر است، ادامه داد: شرایط خانوادگی و سابقه وقوع جرم توسط افراد خانواده جوان را به ارتکاب جرم سوق می دهد. ضمن اینکه معیشت خانواده و فرد می تواند تاثیر گذار باشد. فرد برای رسیدن به معیشت بهتر دست به سرقت زده یا در مواردی که بسیار اندک است اقدام به ارتکاب جرایم مسلحانه و خشن می زند.

سرهنگ بیگی افزود: در بررسی پرونده های افراد دستگیر شده در کانون اصلاح و تربیت و زندان موارد زیادی وجود دارد که اهمیت موضوع بررسی دلایل کاهش وقوع سن جرایم را بیشتر نشان می دهد. سرقت مهمترین جرم رخ داده توسط قشر جوان است.

وی با بیان اینکه وقوع یک جرم مسلحانه یا خشن توسط جوانان زیر 25 سال زیاد نیست، به مجرمان هشدار داد: پلیس و دستگاه قضایی با تمام توان به مقابله با جرایم می پردازند و این افراد باید بدانند در صورت ارتکاب جرم قانون با آنها برخورد قاطع می کند.

