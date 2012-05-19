درخواست افزایش سهمیه ایران برای حج تمتع داده شد

علی لیالی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نیمه دوم مهر امسال زمان اعزام زائران به حج تمتع است، گفت: امسال 800 هزار زائر ایرانی به حج عمره مشرف می شوند.
رئیس سازمان حج و زیارت کشور، با اشاره به اینکه انجام پرواز از مسیر زنجان به مکه موجب آسودگی خاطر زائران این استان شده است، ادامه داد: با بهره برداری از فرودگاه بین المللی زنجان هزینه های تردد زائران از زنجان به تهران در حد قابل توجهی کاهش یافت.
وی ادامه داد: امیدورایم به زودی شاهد پروازهای زیارتی به عراق و سوریه از این استان باشیم و عاشقان اهل بیت(ع) بتوانند به راحتی به زیارت مرقد این بزرگواران بروند.
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