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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۲۳

لیالی:

درخواست افزایش سهمیه ایران برای حج تمتع داده شد

درخواست افزایش سهمیه ایران برای حج تمتع داده شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حج و زیارت کشور گفت: به منظور افزایش زائران ایرانی، مذاکراتی با عربستان سعودی آغاز شده است و قرار است پاسخ این پیگیری ها از سوی مسئولان کشور میزبان در ماه شعبان اعلام شود.

علی لیالی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نیمه دوم مهر امسال زمان اعزام زائران به حج تمتع است، گفت: امسال 800 هزار زائر ایرانی به حج عمره مشرف می شوند.

وی با اشاره به اینکه نیمه دوم مهر امسال زمان اعزام زائران حج تمتع در کشور آغاز می شود ادامه داد: برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت زائران در حال انجام است.
 
لیالی، همیشه در حال برنامه ریزی برای تشرف زائران هستیم به شکلی که روزانه 4 هزار زائر وارد عراق می شوند.
با اشاره به اینکه ایجاد پروازهای بین المللی فرصت مناسبی برای توسعه استان است، برای راه اندازی این فرودگاه تلاش های بسیاری از سوی استاندار زنجان انجام شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور، با اشاره به اینکه انجام پرواز از مسیر زنجان به مکه موجب آسودگی خاطر زائران این استان شده است، ادامه داد: با بهره برداری از فرودگاه بین المللی زنجان هزینه های تردد زائران از زنجان به تهران در حد قابل توجهی کاهش یافت.

وی ادامه داد: امیدورایم به زودی شاهد پروازهای زیارتی به عراق و سوریه از این استان باشیم و عاشقان اهل بیت(ع) بتوانند به راحتی به زیارت مرقد این بزرگواران بروند. 

کد مطلب 1605690

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