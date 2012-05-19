درخواست افزایش سهمیه ایران برای حج تمتع داده شد

با اشاره به اینکه ایجاد پروازهای بین المللی فرصت مناسبی برای توسعه استان است، برای راه اندازی این فرودگاه تلاش های بسیاری از سوی استاندار زنجان انجام شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور، با اشاره به اینکه انجام پرواز از مسیر زنجان به مکه موجب آسودگی خاطر زائران این استان شده است، ادامه داد: با بهره برداری از فرودگاه بین المللی زنجان هزینه های تردد زائران از زنجان به تهران در حد قابل توجهی کاهش یافت.

وی ادامه داد: امیدورایم به زودی شاهد پروازهای زیارتی به عراق و سوریه از این استان باشیم و عاشقان اهل بیت(ع) بتوانند به راحتی به زیارت مرقد این بزرگواران بروند.