عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تمام پاسخنامه‌های کنکور کارشناسی ارشد 91 این دانشگاه تا پایان هفته گذشته به مرکز آزمون واصل شده است، اعلام کرد که آماده شدن کلید سوالات این کنکور ممکن است بیشتر از دو هفته زمان ببرد.

وی تاکید کرد که هیچ گاه کلید سوالات پیش از برگزاری آزمون تهیه نشده اما هم اکنون این کلیدها به تدریج در حال تهیه است.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در پاسخ به پرسش مهر درباره در اختیار قرار دادن کلید سوالات نزد داوطلبان شرکت کننده در کنکور ارشد خاطرنشان کرد که پیش از این مرکز آزمون کلید سوالات را در اختیار داوطلبان قرار نمی داد اما از این بابت مشکلی هم وجود ندارد.

به گزارش مهر، کنکور کارشناسی ارشد 91 دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه 21، 22 و 23 اردیبهشت ماه با رقابت 622 هزار و 939 داوطلب برگزار شد و نتایج نهایی این آزمون شهریورماه اعلام خواهد شد.