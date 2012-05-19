جی هشت و سلطان حاشیه ها؛ از کیک تولد تا فرار از موضوعات اصلی

هر چند وضعیت موجود در کمپ دیوید، از حاضر نشدن "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه در آن و اختلاف نظرهای اوباما و اولاند همگی بیانگر اختلاف نظر گسترده میان رهبران کشورهای صنعتی جهان است اما با این وجود رسانه های غربی تلاش کرده اند تا با به میان کشیدن موضوع سوریه و ایران به نوعی نشان دهند که رهبران جی هشت بر سر این دو موضوع اتفاق نظر داشته اند.

"باراک اوباما" روز گذشته با "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور جدید فرانسه دیدار کرد و مهمترین موضوعی که میان آنها مطرح شد موضوع افغانستان بود. اما این دو نتوانستند به نقطه مشترکی در این رابطه دست یابند و اولاند بار دیگر از موضع خود برای خارج کردن نظامیان فرانسوی از افغانستان پیش از موعد مقرر سخن گفت.

در ارتباط با موضوع ایران و سوریه رویترز می نویسد: رهبران جی هشت در گفتگوهای ابتدایی خود در کمپ دیوید در مورد ایران و سوریه به اشتراک نظر رسیده و از تهران خواستند تا اقدامات بیشتری درباره شفاف سازی برنامه هسته ای خود انجام بدهد.

علاوه بر موضوع ایران و سوریه، موضوع کره شمالی نیز در دیدار رهبران هشت کشور مورد بررسی قرار گرفت که جملگی اعتقاد داشتند که فعالیت های هسته ای کره شمالی از مهمترین نگرانی های موجود در میان کشورهای دیگر محسوب می شود.

علاوه بر این موارد، رهبران هشت کشور درباره مسائل دیگری چون بازار نفت، بحران یورو، و دیگر مسائل اقتصادی با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند که که به دلیل اختلاف نظر میان نمایندگان اعضا درباره آن منتشر نشده است.

کیک تولد اوباما به نودا

در نشست روز گذشته رهبران جی هشت، اوباما یک کار حاشیه ای دیگر نیز انجام داد و آن اهدای یک کیک شکلاتی به "یوشیهیکو نودا" نخست وزیر ژاپن بود. دلیل اهدای این کیک تولد آن بود که روز یکشنبه تولد نخست وزیر ژاپن است.

بر اساس این گزارش، پیش از آغاز نشست جی هشت اعلام شده بود که بحث برداشت از ذخایر نفت استراتژیک مهمترین محور مذاکرات اوباما با رهبران هفت کشور دیگر خواهد بود. اما خبرهای منتشر شده از روز اول گفتگوهای رهبران این کشور، حکایت از آن دارد که گفتگوی چندانی در این باره انجام نشده و دلیل آن هم اختلاف نظر رهبران حاضر در نشست کمپ دیوید بود.

پیشتر اعلام شده بود که "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در نشست جی هشت در کمپ دیوید از سران این کشورها می خواهد با آزادسازی بخشی از ذخایر استراتژیک نفتی در فصل تابستان موافقت کنند.

علت این تقاضای اوباما ناشی از نگرانی وی در قبال پیامدهای تحریم نفت ایران است که اتحادیه اروپا از اجرایی شدن آن در ماه جولای خبر داده بود.

تحریم نفت ایران و تاثیر منفی آن بر بازارهای جهانی به گونه ای بوده که در ماه های گذشته بهای نفت بار دیگر در بازارهای جهانی بالا رفت و موجب شد تا بهای بنزین در آمریکا نیز به بالاترین سطح خود رسیده و همین امر مشکلات فراونی را برای اوباما بوجود آورد.

روز اول نشست جی هشت با این حاشیه ها به پایان رسید و امروز نیز دومین روز آن برگزار می شود اما با توجه به اختلاف نظرهای موجود میان رهبران کشورهای عضو جی هشت، به نظر می رسد که عایدی اوباما از آن فقط برگزاری بوده باشد و رئیس جمهور آمریکا با دست خالی از کمپ دیوید راهی نشست شیکاگو شود.