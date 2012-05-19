نفت مسجد سلیمان قهرمان گلف آزادسازی خرمشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره این مسابقات با حضور 48 ورزشکار در 12تیم از کشور به مدت دو روز در اهواز برگزار شد که در پایان تیم نفت مسجدسلیمان به مقام قهرمانی دست یافت.

تیم شرکت ملی حفاری در سکوی دوم قرارگرفت و تیم سورتمه اهواز نیز عنوان سوم را کسب کرد.



در رقابتهای انفرادی نیز محمد شیخ زاده از تیم شرکت ملی حفاری قهرمان شد. منوچهر نصیری از تیم نفت مسجدسلیمان عنوان دوم را کسب کرد. طاهر حمیدی از تیم تربیت بدنی هندیجان و عبدالرضا شهینی از تیم شرکت ملی حفاری به صورت مشترک سوم شدند.



چهارمین دوره این مسابقات گلف گرامیداشت آزادسازی خرمشهر روز پنجشنبه آغاز و شامگاه جمعه با شناخت تیمها و افراد برتربه پایان رسید.



به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر از سال 1388 هرسال در اردیبهشت مسابقات گلف با حضور تیمهای برتر کشور در اهواز برگزار می شود.