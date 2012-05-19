300 هزار تن گندم از کشاورزان خوزستانی خریداری شد

هرمز خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خرید گندم به نرخ خرید تضمینی دولت از اوایل اردیبهشت ماه امسال شروع و تاکنون300 هزار تن گندم خریداری شد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار کشور با اشاره به اینکه در این زمینه حدود 100 میلیارد تومان به حساب کشاورزان پرداخت شده، تصریح کرد: سهم خرید گندم معمولی 295هزار تن و گندم دروم پنج هزار تن است و خرید تا پایان مرداد ادامه خواهد داشت.



وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در بعضی از نقاط استان از جمله شمال و شمال شرق معمولا فصل برداشت گندم با تاخیر آغاز می شود به همین دلیل اگر گندمی آماده عرضه باشد مراکز ما در آن مناطق فعال هستند و اقدام به خرید این محصول خواهند کرد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار کشور گفت: این میزان گندم در70 مرکز فعال در شهرهای جنوبی و مرکزی استان از گندمکاران خریداری شده است.