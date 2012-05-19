تایوان واردات نفت از ایران را افزایش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گزارش داو جونز، بر اساس بر آورد این دفتر، این جزیره واردات نفت خود را از ایران دست کم در 15 ماه گذشته به بالاترین میزان افزایش داده است.

بر اساس این بر آورد واردات نفت از ایران نسبت به دوره مشابه سال قبل 50 درصد افزایش یافته است.

دفتر انرژی تایوان که زیر نظر وزارت اقتصاد این جزیره است اعلام کرد که تایوان در ماه مارس 2.96 میلیون بشکه از ایران نفت وارد کرده که روزانه 95 هزار و 581 بشکه می شود.

این اقدام از سوی تایوان در حالی است که این جزیره یکی از متحدان اصلی آمریکا در کنار ژاپن، در منطقه اقیانوس آرام بشمار می رود.