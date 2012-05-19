  1. فرهنگ و ادب
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۵۳

تغییر معاون فرهنگی وزیر ارشاد مطرح نیست

تغییر معاون فرهنگی وزیر ارشاد مطرح نیست

رئیس حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شایعات درباره جدایی بهمن درَی از معاونت فرهنگی این وزارخانه را رد کرد.

 علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شایعاتی که پیرامون تغییر معاون فرهنگی وزیر ارشاد وجود دارد، گفت: تا این لحظه چنین چیزی صحت ندارد ولی البته این تصمیمی است که به مقام عالی وزارت برمی‌گردد.

وی در عین حال تاکید کرد: هر اتفاقی هم در این مورد بیفتد، طبیعی است ولی فعلاً بحثی در زمینه تغییر معاونت فرهنگی مطرح نیست.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: متاسفانه این بحثی است که رسانه‌ها در جهت تضعیف این حوزه به آن دامن زده‌اند.

اسماعیلی همچنین عملکرد بهمن دری را به عنوان رئیس نمایشگاه امسال کتاب تهران، خوب ارزیابی کرد و گفت: این نمایشگاه در مقایسه با دوره قبل حداقل یک میلیون نفر بازدیدکننده‌اش بیشتر بود.

رئیس حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین حضور ناشرانی از 77 کشور جهان را علیرغم تحریم‌ کشورهای غربی، یکی دیگر از نقاط قوت بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عنوان کرد.

پیش از این هم بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد شایعات مربوط به جدایی خود از این مسئولیت را رد کرده بود.

کد مطلب 1605709

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها