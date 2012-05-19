پیگیری مصوبه 500 میلیارد ریالی شهرداریهای اردبیل/کم کاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا سرداری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: مدیران ارشد استان مصوبه هیئت دولت در سفرهای استانی به اردبیل مبنی بر کمک 500 میلیاردی ریالی به شهرداریها را پیگیری و به آن جامه عمل بپوشانند.

وی با بیان اینکه هیئت دولت و دومین شخص کشور در سفرهای استان وقت خود را برای مصوبه ها می گذارند، افزود: تا به حال ریالی از 500 میلیارد ریال مصوبه دولت به استان تخصیص نیافتهریال بنابراین مدیران عالی اجرایی استان باید مسئله را پیگیری کنند.

سرداری با اشاره به تخصیص بودجه مصوبه دولت برای کمک به شهرداریهای دیگر استانها اضافه کرد: سفرهای هیئت دولت به دیگر استانها بعد از سفر به اردبیل انجام شده اما با پیگیری مسئولان اجرایی آن استانها کمک دولت به شهرداریها انجام شده و بودجه آن به استانها تخصیص یافته، اما در اردبیل خبری از تحقق این مصوبه نیست.

بدهی 150 میلیارد ریالی شهرداری اردبیل/کم کاریها بازگو شود

وی از بدهی 150 میلیارد ریالی شهرداری اردبیل خبر داد و یادآور شد: شهرداری اردبیل به خاطر پروژه های اجرایی در سال گذشته 150 میلیارد ریال بدهکار است که با تخصیص بودجه مصوبه دولت می تواند بدهیهای خود را پرداخت کند.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با اشاره به ضرورت کمک دولت به شهرداریها متذکر شد: شهرداری اردبیل با 150 میلیارد بدهی و به دلیل خدمات متنوعی که به شهروندان ارائه می دهد نیازمند کمکهای دولتی است و بدون این کمکها نمی تواند از عهده هزینه های خدمات داده شده به شهروندان برآید.

به گفته وی باید علت عملی نشدن مصوبه هیئت دولت مشخص و برای مردم اطلاع رسانی شود تا مردم بدانند کم کاریهای صورت گرفته از طرف شهرداری نبوده است.

سرداری با ابراز رضایت از عملکرد شهرداری اردبیل اضافه کرد: شهرداری اردبیل با تلاش و برنامه ریزی خود نواقصات سالهای گذشته را حل می کند که این عمل شهرداری قابل تقدیر است.

وی با اشاره به نزدیک بودن فصل تابستان و حضور مهمانان در اردبیل گفت: وضعیت آسفالت ریزی شهر مطلوب است و امیدواریم شهرداری با تلاش پرسنل خود به سمتی حرکت کند که رضایت شهروندان را در این مورد کسب کند.